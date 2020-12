내년 인상 불구 교환 과정 코로나 예방 조치

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시는 내년 1월 1일 생활 쓰레기 처리비 인상 이후에도 각 가정의 기존 종량제봉투와 음식물쓰레기 배출 칩을 소진 시까지 사용하면 된다고 21일 밝혔다.

애초 배출자 부담원칙에 따라 기존 봉투와 칩을 가격이 인상되는 새로운 봉투와 칩 수량으로 등가 교환할 계획이었다.

시는 최근 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대유행에 따라 교환 과정에서 발생할 수 있는 감염 차단을 위해 이같이 조치했다고 설명했다.

시 관계자는 “쓰레기 배출 부담금은 배출 시점을 기준으로 부담하는 것이 원칙이나 지금 가장 중요한 것은 코로나19 감염 확산을 예방하는 것으로 판단해 기존 봉투 교환 없이 소진할 때까지 사용하는 것으로 변경했다”고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr