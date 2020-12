프리미엄 키즈 셀렉샵 ㈜토박스코리아, 'DINOSOLES' 상표권 인수

프리미엄 키즈 셀렉샵 ㈜토박스코리아가 ㈜케이씨글로비즈의 DINOSOLES(다이노솔즈) 국내 상표 및 관련 영업활동권을 인수하는 계약을 체결했다고 밝혔다.

토박스가 상표권을 인수하게 된 ‘DINOSOLES’는 1973년도 창립한 미국 신발 전문회사 “sculpted”의 대표적인 ‘공룡신발’ 브랜드로 티라노사우루스, 트리케라톱스, 안킬로사우루스 등 입체감 있는 공룡 모형과 LED라이트닝 기술을 접목시킨 것이 특징이며, 대표상품으로는 ‘티-렉스 에어 로우’ 시리즈, ‘티-렉스 샌들’ 시리즈가 있다.

토박스는 전 세계에서 검증받은 프리미엄 유아동 슈즈를 국내 시장에 선보이는 프리미엄 키즈 셀렉샵으로 국내 주요 백화점, 프리미엄 아울렛, 쇼핑몰 등(58개 매장)에 입점해 있으며, 서울, 경기, 부산 등 주요 대도시 핵심 거점에 다수의 매장을 보유 중이다.

토박스코리아 관계자는 “아이들에게 인기 있는 상표권 인수를 통해 기존 사업 역량을 한층 강화하고 향후 사업 확장에도 보다 추진력을 얻게 되었다”면서 “이제 ‘DINOSOLES’ 공룡신발을 국내 시장에서 자유롭게 만나볼 수 있다”고 전했다.

㈜토박스코리아의 ‘DINOSOLES’는 MINIWIZ, BABY’S BREATH에 이은 세번째 신규 Private Brand 브랜드(자사브랜드)로 공룡 상표권 획득을 통해서 도서, 완구, 게임 등의 카테고리 추가 및 라이센싱 사업을 추진해 나간다는 계획이다.

