뷰티더라이브, 서울중기청 선정 2020 수출유망중소기업

글로벌이커머스 전문기업 뷰티더라이브(대표 류광한)가 지난 18일, 2020년 하반기 수출유망중소기업으로 선정됐다.

수출유망중소기업 선정은 성장유망성, 수출수행능력, 재무건전성 등 전문성을 바탕으로, 높은 성장률을 보인 기업에게 주어진다. 뷰티더라이브는 국내 10여개의 K-뷰티브랜드의 글로벌 이커머스 시장개척 파트너로서 브랜드사와 유통사간 새로운 상생협업 모델을 발굴함으로서, 신시장개척능력과 전문성까지 인정받았다.

유망중소기업으로 선정된 기업에는 경영안정자금 대출금리 우대와 국내외 판로지원 사업 참가 우대 등의 혜택이 제공된다.

뷰티더라이브는 2016년 중국 왕홍 1세대가 설립된 글로벌 크로스보더 이커머스 전문 기업이다. 특히 사드이슈에 따른 한한령, 코로나19 등 대외적인 비즈니스환경이 불확실한 상황에서도 매년 300%이상의 고공성장을 해오며, 국내 20여개 K-뷰티 기업들의 중국진출을 도왔다. 특히 중국온라인의 대표적인 플랫폼 타오바오에 약 300여개의 거래처에 직접 제품을 공급하고 있고, 이는 한국인디뷰티브랜드가 진출할 수 있는 시장의 약 60% 규모에 해당한다.

류광한 대표는 “최근 중국 이커머스 시장은 대형SNS와 이커머스의 통합, 라이브커머스의 일상화, 온-오프라인 통합마케팅 등 전세계에 유래 없는 가장 빠른 성장율과 변화를 선도하고 있다. 향후 중국향 콘텐츠에 대한 과감한 투자를 통해 더 많은 한국 뷰티브랜드의 중국진입을 돕고 싶다”고 전했다.

