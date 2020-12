TS트릴리온 비듬 가려움 완화 샴푸 ‘TS비디샴푸’ 21일(월) 홈앤쇼핑에서 성탄절 특집 생방송 진행

일명 ‘손흥민샴푸’, ‘김연아샴푸’로 유명한 ‘TS샴푸’를 제조 판매하는 TS트릴리온(대표 장기영)이 비듬전문샴푸 ‘TS비디샴푸’ 크리스마스 특집 생방송을 진행한다. 방송은 홈앤쇼핑을 통해 21일(월) 밤 10시 45분부터 생방송으로 진행된다.

이번 방송은 고객 성원에 보답하기 위해 마련된 것으로, 크리스마스와 연말연시를 맞아 무료체험분을 2배 제공한다. △샴푸 구성(TS비디샴푸 500g 4개, 100g 4개, 6g 8개) △더블 구성(TS비디샴푸 500g 8개, 100g 8개, 6g 16개)의 2가지 패키지를 만나볼 수 있다.

‘TS비디샴푸’는 비듬 및 피부건조에 기인한 가려움 완화에 도움을 주는 비듬전문샴푸로 지난해 출시 직후부터 소비자들의 꾸준한 호응을 얻고 있다. 제품에는 말라세지아와 같이 곰팡이균을 억제할 수 있는 항균 성분인 클림바졸 외에도 주아나무껍질추출물, 약모밀추출물, 녹차추출물, 병풀잎추출물, 판테놀, 라벤더오일 등 20가지의 핵심 성분들을 다량 배합하여 함유하였다. 또한, 식물 유래 세정 성분을 함유하여 거품이 부드럽고 순하게 세정되는 것이 장점이다.

실리콘, 인공색소, 인공향료, SLS, SLES 등 걱정 성분 15가지를 배제하였으며 ▲대조군 대비 비듬 및 피부건조에 기인한 가려움 완화에 도움 ▲사용 전 대비 세정에 의한 두피 유분 감소에 도움 ▲사용 전 대비 세정에 의한 두피 진정 효과에 도움에 대한 인체적용시험을 완료하였다.

TS트릴리온 장기영 대표는 “’TS비디샴푸’는 피부건조에 기인한 가려움 완화에 효과적이고 비듬 관리뿐만 아니라 촉촉하고 윤기나는 머릿결로 케어하는 데 도움을 줘 큰 사랑을 받고 있다. 이와 같은 고객님들의 사랑에 보답하고자 이번 방송은 무료체험분 2배 증정의 특별한 혜택과 알찬 구성으로 준비하였다. TS트릴리온이 준비한 ‘TS비디샴푸’ 크리스마스 특집 방송에 고객님들의 많은 관심과 성원 부탁드린다”라고 전하였다.

한편, TS트릴리온은 ‘Trust TS’ 슬로건 아래 신뢰(Trust)를 핵심 키워드로 1,000만 탈모인들이 더 이상 탈모 때문에 고민하지 않길 바라는 숭고한 마음과 염원을 담은 대표 브랜드 ‘TS샴푸’와 이윤을 추구하기 보다 국민 건강을 최우선 목표로 최대한 낮은 가격에 선보이는 ‘TS마스크’를 비롯하여 헤어 케어, 기능성 화장품, 헬스&리빙 및 건강기능식품 시장에 소비자가 안심하고 사용할 수 있는 다양한 제품을 선보이며 건강생활 전문 브랜드로 자리매김하고 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr