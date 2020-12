‘직주근접’ 키워드로 인기 높은 금성백조 ‘대구테크노폴리스 예미지 더센트럴’

-실수요자, 출퇴근 편리한 직주근접 단지 선호…대기수요 풍부해 거래 활발

-올해 분양시장, 출퇴근 편리한 단지들이 높은 인기…청약성적도 ‘우수’



직주근접 단지들이 각광받고 있다. 주택시장이 실수요자 중심으로 재편되면서 업무지구로 출퇴근이 편리한 직주근접 단지를 선호하는 수요자들이 늘고 있는 것이다. 특히, 대규모 산업단지나 업무지구 주변 아파트들은 탄탄한 배후수요가 바탕이 되는데다가 실수요 위주로 거래가 이뤄지는 만큼 안전자산이라는 인식이 강해지고 있다.

직주근접형 단지는 분양시장에서도 인기다. 지난해, 1순위 청약경쟁률 TOP 5를 기록한 단지들을 확인해본 결과 모두 직주근접형 아파트인 것으로 나타났다. 서울 강남구에 공급된 ‘르엘 대치’가 1순위에서 212.1대 1의 경쟁률로 전국에서 가장 치열한 경쟁 양상을 보였다. 뒤를 이어 ‘송도 더샵 센트럴파크3차’(206.1대 1), ‘이수 푸르지오 더 프레티움’ (203.7대 1), ‘효창 파크뷰 데시앙’ (186.8대 1), ‘대봉 더샵 센트럴파크 2차’ (153.8대 1) 순이었다.

특히 대구에서 직주근접형 아파트는 여전히 강한 면모를 보여줬다. 대구시 달서구 소재의 ‘대구용산자이’는 성서산업단지?서대구산업단지?대구염색산업단지 등이 차량으로 약 15분 거리에 위치한 직주근접 장점이 부각되면서 높은 인기로 청약을 마감했다. 이 단지는 1순위 청약 결과 특별공급 제외 270가구 모집에 3만947건의 청약통장이 접수되면서 평균 114.62대 1의 경쟁률을 기록했다. 또 지난 5월 대구 달서구에 공급된 ‘두류센트레빌더시티’는 정당계약에서 4일 만에 전 가구가 계약을 완료했다. 차를 이용하면 단지에서 서대구일반산업단지, 성서일반산업단지 등 주요 산단까지 15분대 이동이 가능해 높은 관심이 이어진 것으로 보인다.

부동산 전문가는 “정부의 부동산 규제에 주택시장이 실수요자 중심으로 형성되면서 직장과 가까운 입지에 대한 선호도가 증가하고 있다”면서 “일반적으로 직장과 가까운 주거지역의 경우 수요가 몰리는 만큼 인프라가 잘 형성돼 있어 주거 편의성이 높다는 장점도 있고, 직주근접 단지의 경우 배후수요가 풍부하고 환금성이 높아 투자가치도 기대할 수 있다”고 말했다.

이처럼 직주근접형 아파트가 분양시장에서 흥행을 이어나고 있는 가운데 신규 단지 중에서도 직주근접을 내세운 알짜 분양 물량이 눈길을 끌고 있다.

금성백조가 대구테크노폴리스의 핵심 입지에서 ‘대구테크노폴리스 예미지 더센트럴’을 선보여 수요자들의 관심이 뜨겁다. 지하 2층~지상 35층, 9개 동, 전용면적 99~152㎡, 총 894가구의 아파트로 조성되며, 단지 내에는 지하 1층~지상 3층, 연면적 4만2,581㎡ 규모의 프리미엄 상업시설인 ‘애비뉴스완’이 함께 공급된다. 단지는 대구국가산업단지와 테크노폴리스 산업단지로 진입하는 관문에 위치해 직주근접 수요도 상당할 것으로 보인다. 인근에는 넥센일반산업단지와 달성1,2차산업단지 등 대규모 산업단지가 위치해 있다. 특히 단지 인근에 서대구역~달성군청~테크노폴리스~대구국가산업단지를 연결하는 대구산업선 테크노폴리스역이 조성될 예정이어서 향후 테크노폴리스역에서 서대구역이 있는 대구시내까지 20분 대로 이동할 수 있어 미래가치는 더욱 높아질 것으로 전망된다.

특히 이 단지를 선보인 건설사는 수요자들의 신뢰를 한몸에 받고 있다. 2021년 창립 40주년은 맞는 금성백조는 대전 대표 중견건설사로 2020년 국토교통부 시공능력평가 48위를 기록하며 지속성장 중이다. 프리미엄 주거브랜드 예미지는 전국 살기좋은 아파트 대회에서 종합대상 대통령상을 2회 수상하며 입지는 물론, 브랜드가치와 상품성을 모두 인정받았다.

‘대구테크노폴리스 예미지 더센트럴’은 여유있는 대형 주력 평형을 바탕으로 5?6bay설계와 펜트하우스 세대를 구성해 명품 주거단지로 특화했다. 특히 전용 99㎡A 타입의 경우 다용도 알파룸이 있어 다양하게 공간을 활용할 수 있으며, 전용 99㎡B 타입은 3면 발코니를 통해 실사용 면적을 극대화했다. 전용 107㎡과 전용 115㎡ 타입은 5Bay 구조로 채광 및 환기가 우수하며, 펜트하우스인 전용 152㎡P 타입은 6Bay 적용은 물론 야외테라스와 가족실로 특화했다.

또 전세대 남향 위주 단지 배치와 축구장 1.5개 크기의 중앙공원을 조성해 개방감이 탁월하며, 넓고 탁트인 단지 조성을 위해 1층이 없는 구조로 만들어 저층세대의 프라이버시를 확보했다. 무엇보다 주차장을 100% 지하로 설계하여 쾌적한 공원형 단지를 누릴 수 있으며 차가 다니지 않아 무엇보다 입주민들의 보행에 있어 안전한 단지로 조성할 계획이다.

분양관계자는 “대구의 미래가 될 대구테크노폴리스 내에 지역 내 최고층으로 지어지는 이 단지는 직주근접 입지까지 갖춰 모든 관심을 한몸에 받고 있다”며, “직주근접은 물론 교육, 교통, 자연환경, 생활 인프라 등 모든 핵심 장점을 갖춘 만큼 프리미엄 기대감도 높아지고 있다"고 전했다.

한편 이 단지는 지난 달 24일 1순위 청약에서 최고 청약경쟁률은 41.5대 1을 기록하는 등 뜨거운 인기를 입증하기도 했다. 특별공급을 제외한 870가구 모집에 총 3,146건이 몰린 이 단지는 최고 청약경쟁률은 41.5대 1, 평균 3.62대 1의 청약경쟁률을 기록한 바 있다.

‘대구테크노폴리스 예미지 더센트럴’ 모델하우스는 대구광역시 달성군 유가읍 봉리 620번지 일원에 조성되어 있다. 입주는 2023년 11월 예정이다.

