12월 21일 오늘, 증권사 애널리스트들이 추천한 중대형주들 중 AI가 엄선한 우량종목은 OCI(010060), KT&G(033780), 덕산네오룩스(213420) 등으로 나타났다. OCI는 2021년 폴리실리콘 가격 상승에 대비할 시점으로, 폴리실리콘 산업에 신규로 진입하거나 수천억원의 투자를 추가로 집행할 업체가 더 이상 없다는 점이 투자포인트로 꼽히고 있다.

KT&G는 중동 및 신시장 수출 회복이 가시화되면서 내년 실적 개선을 동인할 것으로 전망하고, M과의 궐련형 전자담배 제휴 효과도 3Q20부터 반영되기 시작한 만큼 내년 유의미한 YoY 성장을 기대할 수 있는 점 등을 들어 KT&G가 성장성이 높은 종목인 것으로 분석하고 있다.

