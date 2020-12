한국도로공사 경부고속도로 옥산(부산방향) 휴게소는 인구보건복지협회로부터 “아기와 엄마가 행복한 방” 인증을 받았다고 지난 16일 밝혔다.

출산 장려, 모자보건 등에 관한 조사연구와 교육홍보를 통해 국민생활의 질적향상을 도모하는 (사)인구보건복지협회는 고속도로 휴게소를 대상으로 모유수유실의 질적 향상을 위한 인증 제도를 시행하고 있다.

옥산(부산방향)휴게소는 지난 2018년 리모델링을 통하여 기존 외부에 노출된 수유실을 내부로 이전하였으며 내부 인테리어 개선을 통해 깔끔하고 따뜻한 수유실을 만들기 위해 노력했으며, 기존 1개의 수유실을 2개로 늘려 운영하고 있다.

옥산(부산방향) 휴게소 남인호 소장은 “편리하고 쾌적한 휴게소로 거듭나고 수유실의 환경을 지속적으로 개선하여 이용고객의 불편을 없애기 위해 노력하고 있다.” 고 밝혔다.

