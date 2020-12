고속도로 경부선(부산방향) 시작점에 위치한 (주)에이치앤디이 서울만남의광장주유소 (대표 송상규)는 고속도로 최초로 외부 디지털 정보 디스플레이(DID)를 설치한데 이어 경부고속도로 및 영동고속도로 등의 교통정보 및 날씨, 미세먼지 수준, 주변

주유소 유류 정보 등 다양한 정보로 업그레이드하여 고객들에게 편의를 제공하고 있다.

만남주유소 손희학 소장은 “ 메스미디어시대에 발 맞추어 DID를 통한 다양한 정보를 고객들에게 제공하여 고객 니즈를 충족할 수 있도록 최선을 다하겠다.”라고 밝혔다.

추후 코로나 단계 및 일일 감염자 수 등 현 사항에 맞추어 공익과 고객을 위한 다양한 서비스 제공을 기획하고 있으며, 많은 고객들이 주유 중 다양한 정보를 얻을 수 있어 좋은 반응을 얻고 있다.

