경찰 "박원순 시장 '성추행 방조 혐의' 수사, 연내 마무리"

[아시아경제 정동훈 기자]고 박원순 전 서울시장의 성추행 방조 사건을 경찰이 연내 마무리할 것으로 보인다.

서울지방경찰청 관계자는 21일 오전 서울 종로구 내자동 청사에서 열린 정례 기자간담회에서 "참고인을 광범위하게 조사했고 피고발인인 전현직 서울시 직원 5명에 대해서도 조사를 마쳤다"며 "관련한 수사를 연말 내 마무리할 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.

해당 사건과 관련돼 입건된 인원은 20여명으로 이중 피고발인은 7명이다. 경찰은 이중 5명은 조사를 완료한 상태다. 경찰 관계자는 "(피고발인 가운데)2명은 피해자와 직접적으로 일하지 않은 분들이기 때문에 조사하지 않았다"고 밝혔다.

박 전 시장 변사와 관련한 휴대전화 포렌식은 지난 17일 법원 결정으로 재개돼 현재 진행되고 있다. 경찰 관계자는 "문자와 카카오톡은 포렌식하면 파일 형태로 변경되는데 텔레그램은 휴대전화를 직접 봐야한다"며 "사망 경위 관련된 내용을 선별하는 데도 시간이 걸려 언제 끝날지 아직 정해진 게 없다"고 덧붙였다.

앞서 서울 북부지법은 지난 9일 박 전 시장 업무용 휴대전화에 대해 디지털 포렌식을 중단해달라며 유족 측이 낸 항고를 기각했다. 이에 따라 경찰은 해당 휴대전화를 들여다볼 수 있게 됐지만, 그 범위는 박 전 시장의 사망 경위로 한정했다.

해당 포렌식 수사에 박 전 시장의 유족 측은 준항고를 재신청하지 않은 것으로 전해졌다. 유족 측은 지난 7월 말 법원에 포렌식 중단을 요청하는 준항고를 냈고 이를 법원이 받아들여 포렌식 작업이 4개월 넘게 중단됐었다.

