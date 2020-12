임상결과 발표! 국내 선두!! 단숨에 급등할 제2의 현대바이오

신청해 주셨던 분들 < 까뮤이앤씨(013700) > 단 1일 만에 상한가! 30% 수익 달성!

무료체험 신청해주신 모든 분들 축하드립니다. ^^

※ 못 잡으신분들 괜찮습니다. 시원하게 또 한번 나갑니다 .

※ 드디어 시작합니다. 까뮤이앤씨(013700) 후속주 화요일 상한가입니다 .※

▶▶ 12월 22일 ‘상한가’부터 시작! 임상결과 발표임박! 코로나19 치료제 개발!단숨에 급등합니다! 지금 놓치면 이미 ‘급등’!! ▶ 무료체험 신청 ◀

‘이 기업’이 코로나19 치료제로 개발 중인 ‘이것’이 이달 중 임상 2상 결과를 공개한다! ‘이것’은 만성 췌장염 등에 쓰는 전문의약품으로 현재 코로나19 치료제로 개발 중이다! 이미 식약처에서 허가받고 쓰였던 터라 안정성 문제에서 자유로운 편이다! 국내에서 먹는 알약 형태인 경구제로 개발되는 코로나19 치료제로는 임상 단계에서 가장 앞서있다.

▶▶ 화요일 곧바로 ‘上’ 직행합니다. 국내 치료제! 아직 떠오르지 않은 대장 株!더 늦으면 이제는 없습니다! [‘치료제’ 관련주 지금신청]

“처음엔 걱정이 더 컸습니다.” 근데 지금은 너무나도 만족하고 서비스 이용하고 있습니다. 무료체험 5일 신청했을때도 좋은 종목으로 높은 계좌수익률 주셨는데, VIP회원으로 가입하고 나니 더 좋은 서비스를 받을 수 있어서 너무나도 만족스럽습니다. 진짜 이걸 신청한 것은 행운이라고 생각합니다.

(VIP 직장인 김준호 51세 회원)

이제는 마지막이다 생각하세요. 이 기회 마저 놓치면 접으셔야 합니다.

정확히 “12월 22일” 폭발합니다! 놓치고 후회하지 마시고 단, 돈 10만원이라도 매수하세요!

▶▶ “12월 22일 상한가” 오늘 까지만 제공하고 마감합니다.[‘치료제’ 관련 종목 받아보기!] ▶종목 받아보기◀

[인공지능 최근 상한가 적중]

*20.12.03 넵튠(217270) 上 적중!

*20.12.01 자비스(254120) 上 적중!

*20.11.27 SNK(950180) 上 적중!

*20.11.25 성호전자(043260) 上 적중!

*20.11.23 인프라웨어(041020) 2연上 적중!

*20.11.20 인프라웨어(041020) 上 적중!

*20.11.18 에이비프로바이오(195990) 上 적중!

*20.11.16 박셀바이오(323990) 上 적중!

*20.11.12 엔투텍(227950) 上 적중!

*20.11.11 KPX생명과학(114450) 3연 上 적중!

*20.11.10 KPX생명과학(114450) 2연 上 적중!

*20.11.09 KPX생명과학(114450) 上 적중!

▶▶ 딱! 30명 만 드립니다. “화요일상한가”! ▶지금 받아보기◀

※선착순 30명 마감! 전, 후반 모두 끝났습니다. 마지막 인저리 타임 결승골의 주인공※

[오늘의 관심주]

# 동화약품 동화약품 000020 | 코스피 증권정보 현재가 23,200 전일대비 2,750 등락률 +13.45% 거래량 6,674,479 전일가 20,450 2020.12.21 12:22 장중(20분지연) 관련기사 동화약품, 제약업체 테마 상승세에 12.47% ↑동화약품, 외국인 2000주 순매도… 주가 12.96%동화약품, 주가 2만 450원 (8.2%)… 게시판 '북적' close # 대웅제약 대웅제약 069620 | 코스피 증권정보 현재가 275,500 전일대비 63,500 등락률 +29.95% 거래량 306,457 전일가 212,000 2020.12.21 12:00 장중(20분지연) 관련기사 백신보다 빠르다! 단숨에 급등하는 ‘ㅇㅇㅇ’ 관련 株! 사용 임박! 대웅제약 "니클로사마이드, 코로나 치료제 생산장비 정부지원 선정"대웅 "제조공정도 도용 안해" vs 메디 "나보타 폐기해야" close # 유나이티드제약 유나이티드제약 033270 | 코스피 증권정보 현재가 58,400 전일대비 6,200 등락률 +11.88% 거래량 5,120,239 전일가 52,200 2020.12.21 12:22 장중(20분지연) 관련기사 유나이티드제약, 제약업체 테마 상승세에 14.56% ↑유나이티드제약, 검색 상위 랭킹... 주가 14.18%유나이티드제약, 주가 5만 1800원.. 전일대비 -0.19% close # 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 172,700 전일대비 9,800 등락률 +6.02% 거래량 6,453,181 전일가 162,900 2020.12.21 12:22 장중(20분지연) 관련기사 백신보다 빠르다! 단숨에 급등하는 ‘ㅇㅇㅇ’ 관련 株! 사용 임박! 美 FDA 긴급사용 승인! 부작용 문제없다! 단숨에 오릅니다!셀트리온헬스케어, 바이오시밀러(복제 바이오의약품) 테마 상승세에 2.1% ↑ close # 부광약품 부광약품 003000 | 코스피 증권정보 현재가 34,200 전일대비 1,850 등락률 +5.72% 거래량 8,323,384 전일가 32,350 2020.12.21 12:22 장중(20분지연) 관련기사 부광약품, 제약업체 테마 상승세에 6.18% ↑美 FDA 긴급사용 승인! 부작용 문제없다! 단숨에 오릅니다!긴급사용 임박! 변종에도 끄떡없다! 단숨에 급등 할 최대 수혜 株! close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.