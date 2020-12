영끌족 신혼부부, 주거용 오피스텔 노려볼까?

내 집 마련 계획이 있는 신혼부부라면 아파텔을 노려보는 것은 어떨까? 아파텔은 아파트와 오피스텔의 합성어로 주거용 오피스텔의 신조어다. 보통 방2~3개와 거실, 주방 등을 갖춰 아파트와 유사하다. 아파트와 달리 대출 규제에서 자유롭고 청약통장도 필요치 않아 목돈 부족하고 가점 낮은 신혼부부들에게 아파트 대체 상품으로 떠오르고 있다.

주거용 오피스텔은 아파트 수준의 주거 환경을 누릴 수 있으면서 대출 규제로부터 자유롭다. 주택이 아닌 오피스텔로 분류되기 때문에 규제지역에서도 주택담보대출 담보인정비율이 최대 70%까지 인정된다. 매매가 30%만 있으면 매수할 수 있어 목돈 부족한 신혼부부들에게 장점이다.

신규 분양 단지 경우 청약 통장도 필요 없어 가점이 낮거나 아이가 없는 신혼부부들의 당첨 확률도 높다. 또한 주거용 오피스텔 청약 당첨 후에도 주택 수에 포함되지 않기 때문에 추후 아파트 청약 당첨까지 노려볼 수 있다. 주거용 오피스텔에 거주하면서 무주택 자격을 유지해 가점을 쌓을 수 있는 것이다.

이러한 장점 때문에 최근 주거용 오피스텔은 완판 행렬을 이어가고 있다. 10월 경기 남양주시 별내택지지구에서 분양한 ‘별내자이더스타’ 주거용 오피스텔 192실은 예비당첨자 계약 진행 후 2일 만에 다 팔렸다. 6월 경기 의정부시 의정부동에서 분양한 ‘힐스테이트 의정부역’ 60실도 계약 당일 다 팔렸다.

지방도 예외는 아니다. 투기과열지구로 묶인 대구광역시도 주거용 오피스텔 완판 대열에 뛰어들었다. 10월 대구 서구에서 공급한 ‘서대구센트럴자이’ 주거용 오피스텔은 계약 시작 한지 2일 만에 완판됐다. 같은 달 대구 수성구에서 분양한 ‘화성파크드림’ 주거용 오피스텔도 현재 완판된 상태다.

아파트 경쟁이 치열한 서울 중심지에서 아파트를 대체할 수 있는 주거용 소형 오피스텔이 분양을 앞두고 있어 눈길을 끈다. 특히 서울은 중소형 아파트 공급의 희소한 지역으로 주거용 소형 오피스텔에 대한 관심이 높다. 부동산114 자료에 따르면, 올해 서울에 분양된 아파트(임대제외) 분양가구 수 중 전용면적 60㎡이하 가구 수는 총 1만1954가구다. 5년 전 1만9361가구, 3년 전 1만7884가구보다 각 7407가구, 5930가구가 줄어들었다.

현대건설은 1월 서울 중구 황학동에서 ‘힐스테이트 청계 센트럴’를 분양할 예정이다. 이 단지는 지하 6층~지상 20층, 1개 동, 전용면적 34㎡~51㎡ 총 522실 규모로 이뤄진다.

도보 약 5분 거리의 지하철 2ㆍ6호선 환승역 신당역을 통해 시청역 10분대, 여의도역 25분대, 강남역 30분대 등 서울 주요업무지구로 빠르게 이동 가능하다. 도보 약 10분 거리의 1ㆍ6호선 환승역 동묘앞역을 통해서는 종로3가역 5분대, 용산역 20분대면 도착할 수 있다.

도보권 내 이마트(청계천점), 서울중앙시장 등을 비롯해 국립중앙의료원, 충무아트센터, 동대문디자인플라자 등 다양한 편의시설을 쉽게 이용할 수 있다. 교육여건으로는 반경 1㎞ 내 광희초, 숭신초, 신당초, 성동글로벌경영고 등 초ㆍ중ㆍ고교가 밀집해 있다.

상품도 우수하다. 전용 34㎡는 침실 1개와 거실, 주방으로 설계된다. 침실에는 대형 드레스룸을 조성해 수납공간을 강화했다. 전용 48㎡와 51㎡는 침실 2개와 거실, 주방으로 이뤄지며 침실 각각 마다 대형 드레스룸을 설치했다. 또한 전 실에 'ㄷ'자형 주방을 도입해 동선의 편의성을 높였고, 현관에도 현관창고를 조성해 다양한 수납공간을 마련했다.

또한 욕실공간을 특화 시켜 생활에 편리함을 더 해줄 전망이다. 욕실 내 세탁과 파우더, 세안, 샤워 등 다양한 용도를 동시에 할 수 있도록 공간을 구성, 출근길 맞벌이 부부 및 자녀 등 바쁜 시간 대 욕실을 동시에 사용할 수 있도록 했다.

단지 내 상업시설 ‘힐스에비뉴 청계 센트럴’도 동시에 분양할 예정이다. 지하 1층~지상 2층, 총 51개 점포로 전용면적 30㎡~84㎡의 실속 있는 중ㆍ소형으로 구성된다. 해당 상업시설은 특화거리로 지정된 황학동 주방ㆍ가구거리 중심에 자리한 만큼 주방용품 특화 상업시설로 자리매김할 전망이며, 이미 활성화된 서울중앙시장 상권과 연계선상에 위치해 있어 기존 상권을 이용하기 위한 유동인구 흡수에 유리하다. 여기에 6,000가구 이상의 주거수요도 배후로 두고 있어 단지 내 입주민과 반경 500m 내에 위치한 다수의 오피스텔, 브랜드 아파트 단지 입주민들의 수요를 기대해 볼 수 있다.

