서울 배출가스 5등급車, 매연저감장치 무단훼손·정비불량 46대 적발

12월 미세먼지 계절관리제 시행 후 노후경유차 203대 점검

DPF 임의탈거·무단훼손 수사 후 검찰 송치 … 최대 징역 1년

[아시아경제 조인경 기자] 미세먼지 주범으로 지목되는 배출가스 5등급 차량 가운데 매연저감장치(DPF)를 무단으로 훼손한 차량 16대가 서울에서 적발됐다.

서울시는 '미세먼지 계절관리제'가 시작된 이달 1일부터 11일까지 동남권 물류센터와 서부트럭터미널, 김포공항 화물센터, 동대문 공영차고지 등에서 DPF가 부착된 노후 경유차량 203대를 점검한 결과, DPF 훼손 차량 16대, 장치 클리닝 등 정비가 필요한 차량 30대 등 모두 46대를 적발했다고 21일 밝혔다.

시는 적발된 차량 중 장치의 자연마모나 오염 등으로 성능이 저하된 경우는 적절한 정비를 하도록 시정 명령하고, 저감장치를 임의탈거 또는 무단훼손한 차량의 소유자와 정비업자는 소유주와 정비업자를 수사해 검찰에 송치할 예정이다.

정비 명령을 받고도 필터 클리닝 등 정비를 하지 않으면 대기환경보전법 제49조에 따라 100만원 이하 과태료가 부과된다. 또 저감장치를 무단으로 탈거·훼손한 경우 대기환경보전법 제91조의 규정에 따라 1년 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금에 처해진다.

시는 내년 3월까지 미세먼지 계절관리제 기간 중 노후 경유차량을 대상으로 지속적으로 DPF 무단 훼손 여부와 성능이 적정하게 유지되고 있는지 등을 집중 단속할 계획이다. 점검은 서울시 친환경기동반 점검요원 등이 차량에 부착된 매연저감장치 내부를 산업용 내시경 카메라로 촬영하거나, 차량자가진단시스템(OBD 시스템) 판독을 통해 장치의 부착상태, 정상작동 여부 등을 조사한다.

이사형 서울시 차량공해저감과장은 "미세먼지 계절관리제 기간 동안 매연저감장치를 훼손하는 불법행위를 지속적으로 단속할 예정"이라며 "차량 소유자는 저감장치 성능유지 의무를 성실히 이행해 달라"고 당부했다.

