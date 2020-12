카뱅·크래프톤…내년에도 IPO 큰장 선다

[아시아경제 고형광 기자] LG에너지솔루션, 크래프톤, 카카오뱅크, SK바이오사이언스 등 굵직한 기업들이 내년 상장을 목표로 기업공개(IPO)를 추진하고 있다. SK바이오팜, 카카오게임즈, 빅히트엔터테인먼트 등의 상장으로 올 하반기 뜨겁게 달아 올랐던 IPO 시장의 분위기가 내년에도 이어질 것이란 전망이 나오는 배경이다.

20일 금융투자업계에 따르면 내년 상장 예정 기업 중 최대어로 꼽히는 곳은 LG에너지솔루션이다. LG에너지솔루션은 LG화학 배터리사업부가 분할돼 지난 1일 공식 출범한 신설 법인이다. LG화학의 100% 자회사로 지난해 매출은 6조7000억원 수준이다. 내년 하반기 상장을 목표로 하고 있는 것으로 알려졌다. 시장에서는 LG에너지솔루션의 예상 기업 가치를 최대 50조원으로 평가한다.

LG화학은 전기차 배터리 사업의 급팽창에 따른 연간 3조원 이상의 시설 투자비용을 감당하기 위해 물적 분할을 결정했다. LG화학은 투자 확대 등을 통해 LG에너지솔루션의 매출을 2024년 30조원 이상으로 끌어올리는 등 배터리 중심의 세계 최고 에너지 솔루션 기업으로 키운다는 계획이다.

온라인 슈팅 게임 '배틀그라운드'를 개발한 크래프톤에 대한 시장의 기대치도 높다. 크래프톤은 '배틀그라운드'를 비롯해 '배틀그라운드 모바일'이 세계적으로 흥행하면서 메이저 게임 업체로 발돋움했다는 평가를 받는 곳이다. 내년 상반기 상장을 목표로 하는 가운데 시장이 평가하는 기업 가치는 최대 30조원에 달한다. 사상 최대 청약 증거금(58조5000억원)이 몰렸던 카카오게임즈보다 성장성이 높다는 게 전문가들의 분석이다.

카카오의 자회사인 카카오뱅크·카카오페이·카카오페이지도 줄줄이 증시 입성을 노린다. 2017년 7월 출범 이후 출시 상품마다 인기를 끌면서 급성장하고 있는 카카오뱅크는 내년 하반기 상장을 목표로 하는 것으로 알려졌다. 카카오뱅크의 기업 가치는 최대 40조원 수준이다. 기업 가치가 최대 10조원으로 거론되는 카카오페이는 내년 상반기 증시 입성을 목표로 상장 주간사회사 선정 작업을 마친 상태다.

내년 줄줄이 증시에 입성할 예정인 SK 계열사들도 시장의 기대를 받고 있다. SK케미칼에서 분사한 백신 전문 기업 SK바이오사이언스는 내년 1분기 증시 입성을 목표로 IPO 작업을 진행하고 있다. SK바이오사이언스의 기업 가치는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 개발과 코로나19 백신 파이프라인(후보 물질) 위탁 생산(CMO) 비즈니스의 가치 등이 부각되면서 5조원까지 치솟은 상태다. SK이노베이션의 소재 사업 자회사인 SK아이이테크놀로지(SKIET)도 SK그룹 상장 대어로 분류된다. 내년 하반기 증시에 입성할 예정이다.

고형광 기자 kohk0101@asiae.co.kr