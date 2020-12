■환경부

<과장급 전보>

▶국가기후환경회의 사무처 파견 이제훈

▶기후변화정책관실 탄소중립이행 TF 팀장 김상훈

▶대변인실 정책홍보팀장 마재정

세종=김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr