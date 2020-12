안철수, 내일 서울시장 출마 선언…"文정권 폭주 저지"

20일 오전 11시 기자회견…출마 공식화

[아시아경제 임춘한 기자] 안철수 국민의당 대표가 내년 서울시장 보궐선거에 출마한다.

19일 국민의당 관계자에 따르면 안 대표는 내일 오전 11시 기자회견을 열고 출마를 공식 선언할 예정이다.

안 대표는 이날 당원들에게 보낸 문자 메시지에서 "문재인 정권의 폭주를 내년 서울시장 보선에서 저지하지 않으면 안 된다는 간절한 말씀들, 그리고 박원순 시장에게 후보를 양보했던 제가 결자해지해서 서울시정을 혁신하고 정권교체의 교두보를 확보해 달라는 거듭된 요구들을 더 이상 외면할 수 없었다"고 밝혔다.

안 대표는 "문재인 정권 3년 반, 나라도, 민생도, 야권도 절체절명인 상황에서, 반드시 승리해 정권의 폭주를 저지하고 실정을 바로잡아 나라와 야권 전체에 혁신과 희망의 기운을 불어넣겠다"고 말했다.

안 대표는 "일일이 찾아뵙거나 전화로 말씀드리지 못하고 먼저 문자로 연락드리는 것에 대해 양해의 말씀을 구한다"며 "출마 선언 후 다시 연락드리겠다"고 밝혔다.

