이재명 "경기대 기숙사 동원명령 가짜뉴스 엄중 책임 묻겠다"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 경기대학교 기숙사 생활치료시설 동원명령에 대해 야당인 '국민의힘'과 일부 불순세력들이 가짜뉴스를 만들어 유포하고 방역을 방해하는 등 '금도(禁道)를 넘고 있다'며 엄중한 책임을 묻겠다고 경고했다.

이 지사는 19일 페이스북에 올린 '정치보다 국민생명이 우선'이라는 글을 통해 "수백명 확진자가 가정에서 대기하는 긴급상황에서 경기도는 부득이 대규모 수용이 가능한 대학기숙사를 방학시기에 맞춰 동원하기로 했다"며 "경기대 기숙사를 택한 것은 위치와 규모, 사용가능 시기, 효율성 등이 가장 뛰어났기 때문"이라고 설명했다.

또 "경기대 기숙사는 1700명을 수용할 수 있는 1000실의 대규모 공간과 방마다 화장실이 있으며, 인근에 대형병원과 소방서가 위치하고 교통이 편리하다"며 "특히 학사일정이 끝난 직후여서 학생들 피해 없이 사용이 가능했고, 방학기간 기숙사를 써야 하는 학생들에 대해서는 별도 기숙시설을 제공하기로 했다"고 덧붙였다.

특히 "경기도 내에는 한경대학교 외에는 국공립 대학이 없고, 대학 기숙사가 있어도 공용 화장실인 경우가 많아 생활치료시설로 쓸 수 없어 실제 활용가능한 대학 기숙사가 많지 않은 상황"이라며 "일부에서 주장하는 교회 연수원 등 민간시설은 중소 규모여서 관리보호 인력 부족으로 활용이 불가능하다"고 전했다.

나아가 "(일부)민간에서 시설 제공 의사가 있어도, 화장실을 공동 사용하거나 규모가 작거나 교통이 불편하면 사실상 (생활치료시설로)활용하는 것이 쉽지 않다"며 "민간의 협조를 얻어 100~300명 소규모 연수시설을 여러 개 활용하라는 것은 현장에 대한 이해나 현실성이 부족한 주장"이라고 지적했다.

이 지사는 하지만 "(이런 여러 상황을 이해하지 못하거나 정략적으로 이용하기 위해)지금 인터넷상에서 학생들을 내쫓았다거나 시험도 안 끝났는데 기숙사를 비우게 했다는 명백한 가짜뉴스들이 나돌고 있다"며 개탄했다.

이 지사는 경기대 기숙사를 협의없이 생활치료시설로 긴급 동원명령한 상황도 언급했다.

그는 "지금까지는 도내 국공립 및 민간 연수시설을 협의를 통해 생활치료시설로 확보해왔지만 100~300명 수용 규모에 불과해 매일 하나 씩 확보해도 이번 3차 확진자 급증에는 대응이 불가능하다"며 "더구나 협의에만 의존하면 시간이 많이 걸리고 협의가 불발로 끝나면 달리 방법이 없어 이같은 결정을 내렸다"고 설명했다.

이 지사는 "비상시기에는 비상조치가 필요하고, 전 국민이 대규모 감염병으로 생명의 위협을 받는 상황에서는 협의도 중요하지만, 위기를 벗어나기 위해 법률에 따라 국민이 위임한 권한을 행사하는 것은 공직자의 책무라고 믿는다"며 "행정력 행사에 대해 많은 비난과 책망이 있지만, 생명과 안전을 위해 필요한 권한을 행사하고, 권한에 상응하는 책임을 지겠다"고 밝혔다.

나아가 "일부 악의적 정치세력이 대학커뮤니티 계정을 매수해 허위사실을 유포하며 가짜뉴스를 퍼트리고, 불법인 매크로를 이용해 포털 댓글 공감을 조작하는 등으로 방역을 방해하고 있다"며 "정치가 국민의 생명보다 더 중요할 수는 없는 만큼 자제를 부탁드리며 공동체의 안전을 위협하는 반사회적 행위에 대해서는 엄중한 책임이 따른다는 점을 되새겨 달라"고 당부했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr