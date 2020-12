[아시아경제 라영철 기자] 경기 남양주시의 한 요양원에서 코로나19 집단감염으로 3명이 추가로 확진 판정을 받아 남양주에서는 지난 13일 이후 코로나19 확진자가 총 43명으로 늘었다.

18일 시가 밝힌 확진자는 별내참사랑요양원 입소자 9명과 종사자 3명, 보호센터 이용자 18명과 종사자 6명, 가족·지인 7명 등이다.

보건당국은 요양원과 보호센터가 한 건물 5층에서 같은 공간을 사용해 집단 감염이 발생한 것으로 추정했으나, 감염 경로는 아직 확인되지 않았다.

보건당국은 해당 건물을 폐쇄하고 소독 작업을 벌인 뒤 요양원과 보호센터가 있는 5층을 코호트(동일 집단) 격리 조치했다.

한편, 해당 요양원의 90대 입소자 1명이 확진된 뒤 최근 사망했다.

