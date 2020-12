여수시민협, 녹지대 훼손하면서 COP28 유치는 이율배반적 행정

안산근린공원 훼손하며 주차장 조성은 잘못된 행정

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 근린공원은 지역생활권 거주자의 보건·휴양 및 정서생활의 향상을 위해 설치하는 공원으로 도심의 허파(녹지대)와 같은 시민들의 휴식 공간 기능을 한다.

여수시 안산근린공원은 지난 1977년 공원으로 결정됐지만, 장기미집행 공원으로 분류돼 오랫동안 방치해오다 지난 2014년 5월 공원조성계획을 결정·고시, 지난 2018년 6월 공사를 시작해 지난해 5월 시민들에게 개방됐다.

여수시는 “안산근린공원은 도심 내 명품공원으로 조성해 지난 해 전남도 친환경디자인상 시상식에서 우수상을 수상했다.”며 “친환경디자인상은 공공기관이 조성한 공간과 건축물을 대상으로 친환경 요소, 활용도, 아름다움 등을 평가해 시상하는 상으로 장기미집행 공원으로 분류돼 있던 안산근린공원을 도심 내 명품공원으로 조성한 점을 높게 평가했다”고 밝혔다.

여수시민협은 논평을 내고 “안산근린공원의 친환경디자인상 수상이 무색하게 됐다.”며 그 이유로 “안산근린공원이 주차장 조성사업으로 몸살을 앓고 있다.” 고 전했다.

“현장을 둘러보면, 공사부지로 지정된 4개 지점 절개지가 파헤쳐 있고 수령 20년∼30년 되는 나무들이 훼손되어 있다.”며 “해당 공사에 대해 여수시는 안산근린공원 주변의 주차난을 해소하고 지역상권 활성화 및 공원이용자 편의 제공을 위해 기존 주차면 89면에 총 126면의 주차장 확보를 위해 32억 사업비를 투자한다.”고 전했다.

또한 시민협은 “여수시는 주차장 특별회계를 통해 공영 주차장과 주차타워를 짓는데 매년 100억 상당의 막대한 예산을 투입하고 있다.”며 “주차장을 계속 지어야 하는 지도 의문이지만 과연 공원 내 산림을 훼손하면서 주차장을 조성하는 것이 적절한 것인지 더욱 의구심이 든다.”고 말했다.

“석유화학 산단에서 내뿜는 배출가스와 미세먼지로 시민들의 건강권이 위협받고 있는 현실에 공원 같은 녹지공간은 시민들의 백신이자, 치료제의 역할을 한다.”며 “안산근린공원 처럼 도심 내 녹지공간을 추가로 조성하지도 못하면서 기존 녹지마저 훼손하고 있는 실정”이다고 녹지 훼손을 지적했다.

“미평공원 내 횡단도로 개설을 재추진하려는 사례”를 들며 “안전하게 지켜져야 할 시민들의 보행권보장 마저도 뒷전이다.”고 여수시 행정을 꼬집었다.

“여수시는 COP28(유엔기후변화협약당사국총회) 남해안남중권유치를 선언하고 유치활동에 총력을 기울이고 있다.” 며 “행정도 발 맞춰 가야 한다. COP28 유치에 쏟는 행정 역량과 녹지대를 훼손해 주차장을 조성하는 정책은 이율배반적이다.”고 전했다

