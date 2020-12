[아시아경제 조유진 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령은 18일(현지시간) 미국 제약사 모더나가 개발한 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신이 승인됐다고 트위터에 밝혔다.

이날 트럼프 대통령은 자신의 트위터에 "모더나 백신이 압도적으로 승인됐다"며 "곧 유통될 것"이라고 글을 올렸다.

전날 미국 식품의약국(FDA) 자문기구인 백신·생물의약품자문위원회(VRBPAC)는 모더나 백신에 대한 긴급사용 승인을 권고했으며 FDA의 승인이 임박하다고 현지 언론이 보도했다. 모더나 백신 승인안은 VRBPAC에서 찬성 20, 반대 0, 기권 1로 만장일치에 가까운 찬성률로 표결됐다.

