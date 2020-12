김회재 의원, 더불어민주당 선정 ‘국정감사 우수 의원상’ 수상

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 김회재 국회의원(전남 여수을)이 더불어민주당이 선정하는 올해 ‘국정감사 우수의원’으로 뽑혔다.

김회재 의원은 국회 국토교통위원회에서 활동하며 코로나 위기 속에서 치뤄진 올해 국정감사에서 민생회복·개혁완성·미래전환을 위한 정책 제안 및 대안 제시를 훌륭하게 해냈다는 평가를 받았다.

실제로 김 의원은 이번 국정감사에서 ‘안전’, ‘서민’, ‘균형 발전’이라는 키워드를 중심으로 배달업계 종사자와 고령 택시 운전자 등 사회 각계각층의 민심을 대변하는 한편, 구체적인 데이터를 바탕으로 전라선 고속철도를 비롯한 지역 현안 해결을 위해 심도 있는 질의를 펼쳤다.

또, 사회 취약계층에 대한 공공할인제도와 로또 청약 등 사회적 현안과 공공기관 비리에 대해 깊이 있게 따져 물었고, 국가 균형발전을 위한 실질적 방안 도출로 언론의 큰 주목을 받기도 했다.

김 의원은 “국정감사를 준비하면서 우리 국민의 삶에 직접적인 영향을 끼칠 수 있는 이슈를 발굴해 실질적인 변화를 이뤄내고자 했다”며, “이번 국감을 통해 제시한 정책과 지적 사항들이 국가 정책에 빠짐없이 반영될 수 있도록 앞으로도 최선을 다해 의정활동에 임하겠다”고 밝혔다

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr