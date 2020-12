청암학원, 서형원 총장 직위 해제…법적 소송전 예상

해임 4년만에 복직한 김한석 교수 3개월 여만에 총장직무대행

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 학교법인 청암학원 (이사장 김도영)은 전날인 17일,청암대학교 서형원 총장을 직위해제하고 김한석 뷰티미용과 교수를 총장직무대행으로 임명했다.

서형원 총장측에 따르면 “직위해제 사유는 명확하지 않고 다만 직위해제 통보문에 근무태도 불성실을 근거로 제시한 것”으로 알려졌다.

서 총장은 “직위해제 처분 사유는 물론 처분 결정에 이르는 절차가 지극히 부당하고 위법적”이라며 “효력정지 가처분 신청을 제출할 것”이라고 말했다.

지난해 5월 청암학원의 서 총장에 대한 면직조치는 서 총장이 효력정지 가처분 신청에서 최종 승소했고, 오는 24일 본안소송 판결이 예정되어 있는 시점에서 청암학원이 또 다시 무리한 처분을 내린것으로 보여 청암대학 이사회를 둘러싼 법적 소송은 계속될 것으로 예상된다.

한편, 총장직무대행으로 임명된 김한석 교수는 지난 2016년 강명운 총장 때 해임됐다가 4년만인 지난 8월말에 복직해 3개월여 만에 총장직무대행이 됐다.

이에 따라 청암학원 이사진의 김 총장직무대행 임명은 이례적이라는 반응이 나오는 대목이다.

또한, 김 총장대행은 “해임 교수들의 복직과정에 대학의 행정적 지연 및 법령 위반 등을 주장해 이사회의 서형원 총장 직위해제 의결에 큰 역할을 한 것”으로 청암대학 관계자는 전했다.

한편 “김 총장대행은 강 전 총장에 대한 성추행 무고 교사 혐의로 제1심과 2심에서 벌금형을 선고 받았으며, 현재 대법원의 상고심에 계류 중인데 청암대학의 실질적 권리자인 강 전 총장과의 관계가 급진한 이유에 눈길이 가는 대목”이라는 주변의 반응이다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr