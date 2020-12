中 "내년 경제 '안정 속 전진'"…선제적 재정정책

[아시아경제 조유진 기자] 중국 정부는 지난 16일부터 18일까지 중앙경제공작회의를 열고 한층 독립적이고 통제가능한 공급망 구축을 강조했다고 신화통신이 18일 보도했다.

이날 회의 직후 발표한 성명에서 중국 정부는 공급망의 안정과 안보는 새로운 발전 패러다임 구축을 위한 근간이라고 강조했다고 전했다. 또한 거시경제 정책을 내년에도 안정적이고 지속가능하게 유지할 것이며, 경제 회복을 위해 선제적 재정정책과 신중한 금융정책도 계속해서 이어갈 것이라고 밝혔다.

이와 함께 자국내 소비를 확대하기 위해 고용을 진작시키고, 사회 안보체계와 소득분배 구조를 개선하며 중산층을 확대하겠다고 했다. 이를 위해 일부 행정적 규제를 철폐하고 각 지역의 소비 잠재력을 활용하겠다고 덧붙였다.

중국은 또한 당국이 주요 과학과 기술의 혁신에 적극 참여하는 노력을 통해 국가 전략 기술을 강화할 것이며, 국가 발전과 안보를 방해하는 주요 어려움들을 해소하는 데도 더욱 힘을 쓸 것이라고 강조했다.

신화통신은 시진핑 중국 국가주석이 회의에서 연설을 통해 올해 중국의 경제 운영을 돌아보고 현재의 상황을 분석했으며 내년 경제 운영방향을 조정했다고 전했다.

중앙경제공작회의는 매년 12월 내년도 경제정책 방향과 구체적인 실행 목표를 정하는 비공개 회의로 공산당 정치국원 이상의 핵심 지도부와 각 부처 부장(장관), 31개 성·직할시 지도자 등이 참여한다.

올해 진행된 중앙경제공작회의에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 팬데믹을 극복하고 경제 반등에 성공한 중국이 내년에 경제 정책의 변화를 꾀할 것인지가 관심사로 떠올랐으나 중국은 급진적 변화 대신 올해 선보인 정책의 유지를 밝혔다.

