[아시아경제 조유진 기자] 아프가니스탄 중부 가즈니주에서 폭탄이 터져 15명 이상이 숨졌다고 18일(현지시간) 현지 외신이 보도했다.

타리크 아리안 아프간 내무부 대변인에 따르면 이날 가즈니주 길란지구에서 코란(이슬람교 경전) 낭독회가 열린 장소 인근 삼륜택시에 설치된 폭탄이 폭발했다. 이 폭발로 어린이 등 15명이 숨지고 20여 명이 다친 것으로 파악됐다.

이번 폭탄 공격의 배후는 확인되지 않고 있다. 현재 아프간 정부와 무장조직 탈레반이 평화협상을 진행하고 있지만, 아프간 곳곳에서는 군사 충돌과 테러가 끊이지 않는 상황이다. 특히 이슬람 수니파 극단주의 조직인 이슬람국가(IS)의 테러 움직임이 커지고 있다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr