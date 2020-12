청호 나이스엔지니어링 조희길 대표 ‘노사문화유공 산업포장’ 수훈

[아시아경제 김희윤 기자] 청호그룹 계열 서비스 전문기업 나이스엔지니어링은 조희길 대표가 고용노동부 주관 ‘2020년도 노사문화유공 정부포상’에서 산업포장을 수훈했다고 18일 밝혔다.

노사문화유공 포상은 상생협력의 노사문화 정착에 기여한 유공자를 발굴해 포상하는 정부시상이다.

조 대표는 생활가전 설치?수리 엔지니어로 근무하는 1300여 명의 비정규직 근로자를 정규직 근로자로 전환해 일자리 창출과 고용안정화에 기여했다. 아울러 노사 파트너십 프로그램과 적극적인 상호 소통, 합리적 수준의 임·단협 체결의 공로를 인정 받았다.

조 대표는 “기업의 이익만 추구하지 않고 모범적 노사관계 실천 및 사회공헌 활동을 통해 기업이 사회적 책임을 다할 수 있도록 노력해왔다”며 “이번 수훈의 영광을 각자의 위치에서 노력해준 직원과 고마운 고객님들께 돌린다”고 말했다.

한편, 경영학 박사인 조 대표는 30년 넘게 기업인으로 활동하는 동시에 활발한 문단활동을 하고 있는 중견 시인이다. 개인 시집으로 '나무는 뿌리만큼 자란다'(문학세계, 2007) 등을 발간했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr