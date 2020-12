홍진영, 논문 표절 공식 사과…"너무 무서웠다, 가슴 깊이 뉘우칠 것"

[아시아경제 김흥순 기자] 가수 홍진영이 자신의 석사논문과 관련한 조선대학교의 표절 잠정 결론을 수용하면서 "가슴 깊이 뉘우치겠다"고 공식 사과했다.

홍진영은 18일 배포한 공식사과문에서 "지금도 밤낮없이 석박사 논문을 준비하고 계신 분들께도 너무 큰 실례를 저질렀다"며 "모든 걸 인정하고 반성하겠다"고 밝혔다.

그는 "표절이라고 인정하는 순간 다시는 무대에 오를 수 없을 것 같아서 너무 무서웠다"며 "'교수님이 문제없다고 했는데' '학위로 강의할 것도 아닌데' 하는 식으로 저 자신을 합리화하기 급급했다"고 고백했다.

그러면서 "잘못하면 제대로 사과하고 혼이 나야 하는데 저는 반성 대신 변명하는 데만 급급했다"면서 "성숙하지 못했고 어른답지도 못했다"고 덧붙였다.

홍진영은 "그동안 제가 가진 것에 비해 과분한 사랑을 받아 왔다"며 "앞으로 조용히 저를 돌아보는 시간을 가지면서 의미 있고 좋은 일들을 해가며 제가 받았던 사랑을 갚아 나가겠다"고 했다.

앞서 홍진영의 조선대 무역학과 석사학위 논문 '한류를 통한 문화콘텐츠 산업 동향에관한 연구'가 표절 심의 사이트 '카피킬러' 검사 결과 표절률이 74%라는 언론 보도가 나오면서 논란에 휩싸였다.

조선대 대학연구윤리원 산하 연구진실성위원회도 최근 조사 결과 홍진영의 석사 논문을 표절로 판단했다. 이 내용을 전달받은 대학원위원회가 표절 여부를 최종적으로 결정한다.

