17명 살해한 이탈리아 최악 연쇄 살인마, 코로나19로 옥중 사망

어떤 경로로 감염됐는지 확인되지 않아

[아시아경제 임주형 기자] 이탈리아 최악의 연쇄 살인마로 불리는 도나토 빌란차(69)가 교도소에서 복역 중에 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 인해 사망했다.

18일(현지시간) 이탈리아 현지 매체 보도에 따르면, 빌란차는 전날(17일) 이탈리아 북부 파두아 시에 위치한 교도소에서 사망했다.

빌란차는 지난 1997년 10월부터 1998년 5월 사이 이탈리아 리구리아·피에몬테 등에서 총 17명을 살해한 혐의로 체포 기소됐다. 이후 그는 2000년 법원 재판에서 종신형을 선고받고 파두아 교도소에서 복역해 왔다.

빌란차가 살해한 피해자들은 주로 야간 경비원, 주유소 직원, 매춘부 등이었다. 또 그는 열차 화장실에서 여성들을 살해하기도 해 '열차의 악마'라는 별명이 붙기도 한 것으로 전해졌다.

경찰에 검거된 뒤 빌란차는 자신의 범행에 대해 제대로 진술하지 못하는가 하면, 범행 전 머리가 깨질듯한 두통에 시달렸다고 말하는 등 정신질환으로 추정되는 모습을 보이기도 한 것으로 알려졌다.

다만 그의 교도소 생활은 비교적 평온했던 것으로 전해졌다. 빌란차는 공부에 열중해 학위를 따고 대학원에 진학하는 등 모범적인 수형생활로 지난 2017년 특별 휴가를 받기도 했다.

그러나 이후 최근까지는 '죄를 뉘우치는 기미가 없다'는 취지로 법원이 휴가 신청을 받아들이지 않아, 교도소 바깥으로 나가지 못했다.

한편 빌란차가 어떤 경로로 코로나19에 감염됐는지는 아직 명확하게 파악되지 않은 것으로 전해졌다.

