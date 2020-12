[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 코로나 검사 결과 음성 판정을 받았다.

이 지사는 앞서 18일 오전 가족 중 한 명이 기침증세를 보임에 따라 능동적 자가격리에 들어갔다.

이 지사는 이날 페이스북에 올린 '알려드립니다'라는 글을 통해 "(코로나19)검사 결과를 기다리며 꼼짝도 못했는데, 조금전 코로나 음성으로 확인됐다"며 "그러나 아직 가족들의 검사결과가 나오지 않아 오늘밤까지는 성남 집에는 못가고 수원 공관에서 혼자 지내야 할 것 같다"고 전했다.

이어 "우려하시는 분들이 많아 알려드린다"며 "걱정해 주신 여러분 감사하고, 코로나 방역은 물론 도정에도 최선을 다하겠다"고 약속했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr