[아시아경제 박종일 기자] ◆서울 강남구 <4급 승진 예정자>▲총무과 이호현 ▲주민자치과 이수진 <5급 승진 예정자>▲주민자치과 조재중 ▲여성가족과 배경숙 ▲문화체육과 김경희 ▲공동주택과 신완철▲교통행정과 김미욱 ▲건설관리과 김영관 ▲구의회사무국 조현석 ▲수서동 김동원 ▲사회복지과 한문석

