[아시아경제 김봉주 기자] 배우 배수빈이 결혼 6년 만에 이혼했다는 사실이 뒤늦게 알려졌다.

배수빈 소속사 측은 18일 "배수빈이 지난해 이혼했다. 이혼은 원만하게 진행됐다"면서 "세부적인 내용은 개인사라 확인 어려운 점 양해 부탁드린다"고 밝혔다.

배수빈은 2013년 8살 연하 비연예인과 결혼한 바 있다. 슬하에 아들 둘을 두고 있다.

한편 배수빈은 지난 2002년 중국 CCTV '기억의 증명'으로 데뷔해 드라마 '해신', '주몽', '바람의 화원', '찬란한 유산', '동이', '신과의 약속', '우아한 친구들', '협녀, 칼의 기억', '사라진 시간' 등에 출연했다.

