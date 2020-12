디지털 컨버전스 기업 (주)피씨엔(PCNㆍ대표 송광헌)이 여성가족부에서 주관하는 `2020 가족친화인증기업’에 선정됐다고 18일 밝혔다.

가족친화인증기업은 근로자가 일과 가정생활을 병행할 수 있도록 자녀출산 및 양육지원, 유연근무제도, 가족친화 직장문화 조성 등을 모범적으로 실천한 기업에 인증을 부여하는 제도로서 여성가족부 주관으로 2008년부터 시행하고 있다.

송광헌 대표는 "올해 코로나로 인해서 많은 기업들이나 개인들에게 어려운 상황이지만 Survival(생존)을 위한 회사가 아니라 Alive(살아있는)한 문화를 통해서 성장하는 회사를 만들고 싶다" “PCN에는 무대만 주어진다면 흥이 나서 뛰어놀 수 있는 주인공들이 많이 있다”며, “누구에게나 기회가 열려있고, 공정하고 정치가 없는 회사, 행복한 회사, ‘Happy PCN’을 만들 수 있도록 노력하겠다.”라고 말했다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr