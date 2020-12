환경부 산하 7개 공공기관 "2035년까지 탄소중립 달성하겠다"

신재생에너지 확대…친환경차 전면 교체

국립공원공단, 자연생태 복원…탄소흡수↑

조명래 장관 "탄소중립 달성에 솔선수범"

[아시아경제 김보경 기자] 환경부 산하 7개 공공기관이 2035년까지 탄소중립을 달성하겠다는 계획을 발표했다.

환경부와 산하 7개 공공기관은 18일 오후 '제2차 탄소중립·그린뉴딜 전략대화 및 안전대책 점검 회의'를 영상으로 개최했다. 회의는 그린뉴딜 성과를 조기 창출하고, 탄소중립 달성을 위한 이행계획을 조속히 마련하는 등 기후위기에 선도적으로 대응하기 위해 마련됐다.

7개 공공기관은 이날 회의에서 정부의 탄소중립 달성 목표시기(2050년)를 앞당겨 기관별로 2035년까지 탄소중립을 달성하겠다는 도전적인 계획을 발표했다.

한국수자원공사는 10.5GW 규모의 수상태양광을 추가 보급하는 방식으로 재생에너지를 확대한다. 또 급배수관망 누수저감 등 저에너지형 물관리 전환이라는 양면 전략을 추진한다.

2035년에는 온실가스 예상 배출량 대비 6배 이상 감축(771만tCO2, 감축률 616%)해 국내 재생에너지 1위 기업의 위상을 공고히 할 계획이다.

국립공원공단은 훼손된 자연생태를 복원해 이산화탄소 저장량을 확대하고, 해초류나 염생식물을 활용한 해양 탄소흡수원을 신규 조성해 탄소중립 달성에 일조한다.

특히 해양생태계는 육상생태계보다 최대 50배 이상의 탄소흡수 능력을 가진 것으로 알려졌다. 이에 공단은 한려해상국립공원 등 해양공원의 블루카본 현황을 조사하고 복원해 탄소흡수원을 보강하겠다는 계획이다.

한국환경산업기술원은 인천 환경산업연구단지에 태양광, 풍력 등 재생에너지 발전설비를 증축한다. 친환경 전기를 활용한 체험 과정 등을 마련해 대국민 친환경에너지 현장 체험·교육의 장으로 제공하겠다는 계획을 발표했다.

수도권매립지관리공사는 폐기물 직매립을 금지하는 정책에 발맞추고, 매립장에서 발생하는 온실가스 배출을 억제한다. 또한 음폐수와 하수찌꺼기 재활용 처리과정에서 생산된 바이오연료를 활용해 신재생에너지를 증산할 예정이다.

한국환경공단, 국립생태원, 한국상하수도협회 등은 재생에너지 설비 증축과 함께 청사 및 전시시설의 에너지 효율을 높이는 등 건물에너지관리시스템을 고도화한다. 업무용 차량은 전기·수소차로 전면 교체해 탄소중립 달성에 이바지할 계획이다.

환경부는 산하 공공기관의 예산이 탄소 감축이나 흡수원 확대 등 탄소중립 달성 노력에 투입될 수 있도록 탄소인지예산의 개념도 도입할 계획이다. 탄소인지예산이란 각종 정책을 추진할 때 온실가스 배출 영향도를 평가하고 이를 재정계획 수립 과정에 반영하는 제도를 말한다.

한편 환경부와 공공기관은 내년 '중대사고 없애기(제로화)'에도 적극 나선다. 주요 작업장에 위험구역을 별도 표시해 특별 관리하고 사고예방 교육을 주기적으로 실시하는 등 현장에서 안전수칙이 철저히 지켜질 수 있도록 조치한다.

중대사고 발생 시 경영진이 책임을 지도록 문책 규정을 적용한다. 국제 공인기준에 맞는 안전보건경영시스템(ISO 45001) 인증을 취득하는 등 안전관리 제도 개선도 지속 추진한다.

조명래 환경부 장관은 "환경부와 산하 공공기관이 '국가대표'라는 마음가짐으로 탄소중립 달성에 솔선수범하고, 경제·사회 주체들을 선도할 모범사례를 제시하는데 앞장서 주길 바란다"고 당부했다.

세종=김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr