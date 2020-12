[이슈 및 관련주 PICK5] 동신건설, 삼보산업, 지어소프트..

라씨 매매비서가 오늘 분석한 오늘의 핫이슈는 이재명, 신공항, 유통쇼핑, 암호화폐, 음압병실로 이슈관련 PICK5 관련주는 △동신건설, △삼보산업, △지어소프트, △라이브파이낸셜, △오텍이다.

아무리 주목 받는 종목을 알고 있다고 하더라도 적절한 매도 타이밍을 놓친다면 수익을 실현하기 어렵다.

라씨 매매비서는 전 종목에 대한 AI매매신호를 제공할 뿐 아니라 관심 종목을 등록하면 최적의 타이밍에 맞춰 AI매매신호를 실시간으로 전송 받을 수 있다. 현재 라씨 매매비서는 로그인 없이 무료로 종목에 대한 AI매매신호와 정보를 조회할 수 있는 서비스를 제공 중이다.

대웅제약 대웅제약 069620 | 코스피 증권정보 현재가 212,000 전일대비 36,500 등락률 +20.80% 거래량 5,918,965 전일가 175,500 2020.12.18 15:30 장마감 관련기사 대웅제약, 최근 5일 개인 5만 3181주 순매도... 주가 21만 1000원(+20.23%)美 FDA 사용승인 임박! 단숨에 급등! 주목받고 있는 대장 株!ITC 최종판결에 한숨 돌린 보톡스 업체들 close , 종근당, 명신산업 명신산업 009900 | 코스피 증권정보 현재가 40,000 전일대비 9,200 등락률 +29.87% 거래량 17,175,002 전일가 30,800 2020.12.18 15:30 장마감 관련기사 명신산업, 검색 상위 랭킹... 주가 25.81%“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정명신산업, 전기차 테마 상승세에 26.79% ↑ close , 현대바이오 현대바이오 048410 | 코스닥 증권정보 현재가 34,150 전일대비 7,850 등락률 +29.85% 거래량 2,757,299 전일가 26,300 2020.12.18 15:30 장마감 관련기사 대규모 MOU 체결! 美 FDA 승인 받은 ‘이 기업’! 단숨에 급등합니다!“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정美 FDA 사용승인 임박! 단숨에 급등! 주목받고 있는 대장 株! close , 삼화페인트 삼화페인트 000390 | 코스피 증권정보 현재가 17,050 전일대비 3,900 등락률 +29.66% 거래량 5,203,607 전일가 13,150 2020.12.18 15:30 장마감 관련기사 삼화페인트, 검색 상위 랭킹... 주가 29.66%《시선집중》 전문가들 담고 있는 급상승 유망주 전격 공개! “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close

