SK가스, 울산 생태정보도서 발간…친환경 활동으로 ESG 경영 강화

[아시아경제 황윤주 기자] SK가스가 울산 지역의 생태정보가 담긴 책자 발간을 통한 친환경 분야 사회공헌 활동, ISO14001 국제표준 환경경영 인증 획득 등 친환경 경영 활동을 통해 ESG 경영 체계를 한층 강화했다.

SK가스는 사업장이 위치한 울산 태화강의 생태환경을 재미있게 알려주는 병풍 형태의 도서 ‘울산의 자연을 만나요’를 제작해 울산 지역 114개 초등학교와 울산 국가정원안내소, SK가스 충전소 등에 모두 1만권을 배포했다고 20일 밝혔다.

SK가스는 올해 초 국립생태원과 생태계 보호 사회공헌활동의 효과적 추진을 위한 사업협력 MOU를 체결한 이후 시민 참여를 통한 생태 보호 프로그램 등을 운영하며 협력 사업을 진행해왔다. 이번 생태정보도서는 SK가스의 최대 사업장인 울산의 멸종위기 동식물에 대한 생태환경을 탐사한 결과를 토대로 환경오염과 기후 변화에 따라 늘어나는 멸종 동식물에 대한 서식지 보호, 생태계 보호에 대한 메시지를 쉽게 전달하기 위해 제작했다.

아울러, SK가스는 올해 초부터 친환경 경영 체계 구축 작업을 지속해 최근 국제표준 환경경영 인증인 ISO14001을 획득했다. ISO14001은 기업의 경영활동에 있어서 환경 측면을 체계적으로 관리, 개선하며 환경위험성을 효율적으로 관리하는 시스템을 갖춘 기업에게 부여하는 국제표준 환경경영 인증이다. 이번 인증을 통해 SK가스는 환경오염방지, 환경 법규준수 및 환경경영에 대한 시스템을 관리·개선하며 구성원 및 회사 차원의 자발적 참여와 실천을 통해 친환경 경영을 발전 시켜나갈 계획이다.

SK가스는 올해 초 이사회 산하에 지속가능경영위원회 설치하고, 6월에는 처음으로 지속가능경영보고서를 발간하는 등 ESG 경영체제 강화에 지속적으로 힘써왔다. 또한 SK가스는 코로나19 상황에서도 사회적기업과의 협업을 통한 비대면 봉사활동을 통해 사회공헌활동을 지속했다. 이에 따라 지난 10월 한국기업지배구조원이 발표한 ESG종합등급 평가에서 전년도에 비해 한단계 오를 A등급을 받았다. 사회분야에서는 2단계, 환경분야에서 1단계 등급이 오르면서 전체적인 평가가 개선된 것이다.

SK가스 관계자는 “사업다각화에 따라 가스화학분야 등 글로벌 사업이 확대되면서 경영시스템도 이에 걸맞는 글로벌 수준으로 지속 강화하고 있다”며 “앞으로 환경 및 지배구조 분야 등에 대한 시스템을 더욱 강화해 내년에는 ESG평가에서 최고 등급을 받도록 노력할 것”이라고 밝혔다.

