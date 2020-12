노하우전기통신, 코로나19 예방을 위한 아이디어 ‘비접촉 승강기버튼(UntactMe)’ 선보여

코로나19가 확산세가 연일 이어지는 가운데 노하우전기통신은 온유테크와 함께 코로나 19 예방에 도움이 되고자 ‘비접촉식 엘리베이터버튼(이하, UntactMe)’을 개발하여 국내에 선보인다.

해당 제품은 승강기 버튼을 누르지 않고 센서에 손가락을 가까이 갖다 대면 승강기 버튼 누름과 해제가 가능한 비접촉 승강기 버튼으로 기존 승강기 버튼 옆에 센서를 장착하는 방식이기에 큰 비용을 들이지 않고도 기존 승강기 버튼과 병행해서 활용할 수 있다.

또한 시각장애인들이 점자를 더듬는 과정에서 승강기버튼이 잘못 눌러지거나 해제되지 않도록 알고리즘을 보완했으며 해당 기술들에 대한 특허 등록도 완료했다는 것이 업체 측 설명이다.

제품 개발·출시와 관련해 임창배 대표이사는 “최근 대부분의 승강기 내에 부착된 항균필름으로 인해 시각장애인들이 점자 인식에 어려움을 겪고 있는 경우가 적지 않다”며 “이에 비접촉식 승강기버튼을 장착하면 항균필름을 부착하지 않아도 되는 만큼 시각장애인들의 불편함을 해소할 수 있을 것으로 기대된다”고 전했다.

이어 “일회성 제품이 아니므로 관리와 비용 측면에서도 효율적일 것이며 코로나 19 등 다양한 병원균들로부터 감염예방에도 도움이 될 것으로 보인다”고 덧붙였다.

노하우전기통신은 현재 서울시 중구 가온도서관과 어울림도서관에 비접촉 승강기버튼 시스템을 시범 설치해 운영 중에 있으며 공공건물과 병원을 중심으로 UntactMe 판매에 나설 계획이다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr