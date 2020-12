헤파람, 올바른 환기방식의 이해를 알린다.

실내 환기의 필요성과 중요성이 가중되면서 환기방식의 올바른 이해가 필요한 시점이다. 이에 국내 환기시스템기업 헤파람이 올바른 환기방식을 전해 눈길을 끌고 있다.

지금까지의 환기방식은 창문을 여닫는 자연환기(제4종환기)에서 환풍기를 이용한 강제배기(제3종환기), 강제급기(제2종환기)로 발전했으며, 현재에는 급기와 배기가 동시에 이루어지는 기계식 환기(제1종환기)가 알려지고 있다.

강제 급ㆍ배기(제1종환기)방식은 환기 효율이 좋은 반면에 실내 냉ㆍ난방 에너지가 잘 배출된다는 단점이 있지만 이러한 단점을 보완한 것이 E.R.V(전열교환기)다. 그러나 E.R.V에도 문제점이 따른다. 일반 가정을 보면 화장실이나 주방후드의 오염공기를 배출하는 환풍기가 작동되는데 오염공기가 실외로 배출되면 실내 공기가 부족해지면서 E.R.V가 가동되더라도 기존 환풍기 배출량이 보충되지 않는다는 것이다.

이 경우 한 공간에서의 급기장치는 E.R.V 하나이고 배기장치는 E.R.V 배기구와 기존 환풍기 두 개가 작동되는 셈이므로 항상 급기가 부족하여 음압 현상이 발생한다는 문제가 있다. 음압 현상은 창틀틈, 현관문 틈 등의 틈새를 통해 여과되지 않은 외부 공기가 그대로 빨려들어오게 되므로 실내 공기오염의 원인이 되기도 한다. 즉, 환기팬배기(안방1+거실1+주방1)에 전열교환기(급기1+배기1)가 추가 설치된다 하더라도 기존의 부족한 급기량이 보충되는 것은 아니라는 것이다.

헤파람 환기청정기는 이러한 문제를 보완하는 제품으로 한켠에서 고성능 3단계 복합 필터시스템을 거쳐 깨끗하게 걸러진 새로운 공기만을 급기시켜 실내 양압환경을 조성한다. 이렇게 높아진 내압에 의해 실내 오염공기가 기존 주방후드, 화장실 환풍기 등을 통해 밀려나가는 ‘한방향 급기’를 적용한 신개념 환기방식으로 한번 배출된 실내 오염공기가 재유입ㆍ재확산 될 우려가 없어서 보다 청정하고 안전한 실내환경을 만들 수 있다.

또한 헤파람 환기청정기는 영하권의 동절기에도 기기내 필터나 소자에 결로방지 효과가 뛰어나기 때문에 기기 자체의 문제나 곰팡이, 악취 등의 우려가 없는 제품이다.

헤파람 기술연구소 관계자는 미세먼지와 코로나19 등으로 불안한 외부요인들로부터 국민건강을 진심으로 걱정하며 외부유입형 환기청정기 헤파람을 소개했다고 전했다.

