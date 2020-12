푸라닭 치킨, '윙콤보 3종'&'기름떡볶이 (투움바)' 출시 예고

오븐-후라이드 전문 치킨 브랜드 푸라닭 치킨이 오는 24일 ‘윙콤보 3종’과 ‘기름떡볶이 (투움바)’를 신메뉴로 출시한다고 밝혔다.

이번에 새롭게 출시된 푸라닭의 윙콤보 3종은 '고추마요 윙콤보', '투움바 윙콤보', 제너럴 핫 윙콤보'이다. 푸라닭 치킨의 베스트 메뉴인 '고추마요 치킨'과 '투움바 치킨', '제너럴 핫 치킨'을 육즙이 많고 부드러운 날개 부위의 윙과 봉으로 즐길 수 있는 메뉴이다.

푸라닭 고추마요 치킨은 고소한 마요네즈와 매콤한 청고추의 조합으로 탄생한 메뉴로 매콤함과 부드러움, 고소함과 달콤함, 새콤함을 모두 느낄 수 있다. 지난 10월 기준 누적 판매량 400만 개를 돌파한 바 있다. 또한 투움바 치킨은 지난 11월 출시 직후 전국 가맹점에서 일시 품절 사태가 일어나는 등 높은 판매량을 기록하였고, 현재까지도 소비자들에게 많은 선호를 받고 있는 메뉴이다.

이번 윙콤보 3종과 함께 출시된 사이드 메뉴 기름떡볶이(투움바)는 한입 먹기 좋은 떡을 튀겨내어 푸라닭 투움바 소스에 버무린 매콤하고 고소한 떡볶이 메뉴이다. 투움바 치킨의 구성품인 ‘떡’ 토핑을 활용한 사이드 메뉴이기에 출시가 예고된 직후부터 소비자들이 기대를 받고 있다.

푸라닭 관계자는 "푸라닭의 인기 메뉴를 날개 부위로 즐기고 싶다는 고객들의 요청으로 인기 메뉴 3종을 윙콤보로 출시하게 되었다"라며 "이번 윙콤보 3종 출시를 통해 푸라닭의 윙콤보 라인업을 강화한 만큼 고객분 들께서 다양한 맛의 윙콤보를 취향껏, 마음껏 맛있게 즐겼으면 한다"라고 밝혔다.

한편, 푸라닭 치킨의 신메뉴 윙콤보 3종과 기름떡볶이(투움바)는 오는 24일부터 푸라닭 치킨 전국 가맹점에서 만나볼 수 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr