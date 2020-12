시몬스 침대, 창립 150주년 기념 할인 혜택 선보여

시몬스(대표 안정호)는 창립 150주년을 맞아 전국 시몬스 공식 매장에서 할인 혜택을 선보인다.

전국 시몬스 공식 매장에서 특정 프리미엄 매트리스 구매 시 5~10% 할인 혜택이 주어진다. 직영 플래그십 스토어와 백화점 매장, 그리고 시몬스 본사가 위탁 운영하는 시몬스 맨션에서는 ‘젤몬(Zalmon)’ㆍ‘에디슨(Edison)’ 구매 시 10%, ‘헨리(Henry)’ㆍ‘윌리엄(William)’ㆍ‘헬렌(Helen)’ 구매 시 5%의 할인을 받을 수 있다. 또한, 대리점에서는 ‘프리모(Primo)’ㆍ‘퍼펙션(Perfection)’ 구매 시 10%, ‘바나(Vana)’ㆍ‘비아테(Viate)’ㆍ‘이터니티(Eternity)’를 구매할 경우 5%의 할인 혜택이 제공된다.

아울러 자녀침대로 각광받고 있는 싱글(Single)과 수퍼싱글(SS) 매트리스와 더불어, 가로폭이 170~190cm에 달해 혼수 침대 위시리스트로 손꼽히는 라지킹(Large King)’, ‘킹오브킹(King of King), ‘그레이트킹(Great King) 등의 특정 사이즈 매트리스를 구매할 경우 추가 5% 할인이 적용된다. 2021년 2월 27일까지 배송 및 설치를 완료하는 ‘얼리버드’ 고객 대상으로 매트리스 추가 5%의 할인까지 더해지면 최대 20%의 할인 혜택을 누릴 수 있다. 이번 세일은 2021년 1월 3일까지다.

이외에도 전국 공식 대리점 및 직영 플래그십 스토어에서 장기 카드 무이자 할부 프로그램인 ‘시몬스페이’도 운영 중이다. 소비자들은 12ㆍ24ㆍ36개월 중에서 하나를 선택해 따로 이자 비용없이 프리미엄 침대를 소유할 수 있다.

한편, 시몬스는 1870년 브랜드 창립 이후 1925년 세계 최초로 포켓스프링 제조 기계 특허를 취득하고 1958년에는 세계 최초로 퀸 사이즈와 킹 사이즈 매트리스를 출시하는 등 세계 침대 역사를 이끌어 왔다. 150년의 헤리티지를 이어받은 한국 시몬스는 현재 브랜드 철학과 숙면에 대한 진정성, 장인정신을 담은 제품을 통해 국내 프리미엄 침대 시장을 선도하고 있다.

