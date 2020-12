‘2020 국제로봇콘테스트’, 성공적으로 막 내려

산업통상자원부(장관 성윤모)가 주최하고 한국로봇산업진흥원(원장 문전일)이 총괄 주관해 선보인 ‘2020 국제로봇콘테스트’가 성공적으로 막을 내렸으며, 행사 영상을 유튜브를 통해 공개한다고 한국로봇산업진흥원이 18일 밝혔다.

‘국제로봇콘테스트’는 초ㆍ중ㆍ고ㆍ대학생 및 일반인이 참가하는 세계적인 종합 로봇 경진대회로, 주제와 규정에 맞는 로봇을 제작해 로봇의 성능 및 미션 수행 능력을 평가하기 위해 기획되었으며 올해로 15회를 맞이했다.

이번 ‘2020 국제로봇콘테스트’는 10월 29일부터 11월 4일까지 7일 동안 진행되었다. 올해는 코로나19로 인해 온라인 방식으로 진행되었으나 현장을 더욱 생생하게 전달하기 위해 주요 경기는 유튜브를 통해 생중계되었다.

금년에는 이전 19년도 세부 대회 9개, 종목 28개에 비해 확장된 규모인 세부 대회 9개와 종목 44개로 진행되었다. 대통령상은 ’휴머노이즈 로봇 하이테크‘ 부문에서는 ‘RO:BIT_0'(광운대학교) 팀에게, ‘휴머노이드 로봇 딥러닝’ 부문에서 ’Be_e yes'(KIST, AIRI, 뷰노) 팀에게 돌아갔다. 이 외에도 대통령상 4점, 국무총리상 3점 등 총 130여 점 규모로 상이 수여되었다.

문전일 한국로봇산업진흥원장은 “국제로봇콘테스트를 통해 국민들이 로봇과 더욱 가까워졌기를 바란다. 아울러 코로나19로 온라인으로 전환된 대회에서 참가한 모든 선수들이 방역 지침을 철저히 지키고, 함께 경험하고 즐기는 로봇 축제로 만들어 준 것에 대해 감사의 인사를 전한다”고 말했다.

한편 ‘2020 국제로봇콘테스트’와 관련된 영상은 로보월드 홈페이지와 유튜브 채널 ‘로보월드’에서 언제든 시청 가능하다.

