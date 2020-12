조용한 연말, 풍성한 사운드로 공간 채워줄 선물 추천 보스(BOSE) ‘스마트 사운드바 300’

어느새 2020년을 갈무리해야 하는 12월이 다가왔다. 다가오는 크리스마스를 비롯한 연말 시즌에는 그동안 고마웠던 지인들에게 의미 있는 선물을 줄 수 있는 좋은 시기이기도 하다. 사회적 거리두기 강화로 인해 작년과 다르게 떠들썩한 연말 파티를 할 수는 없지만, 모두에게 힘들었던 올 한 해를 잘 이겨냈다며 마음이 담긴 선물을 전달해 보는 건 어떨까? 소중한 이들에게 트렌디하고 실용적인 선물을 전한다면 날씨는 춥지만 마음은 따스한 연말을 맞이할 수 있을 것이다. 프리미엄 음향기기 전문기업 보스(BOSE)가 제안하는 추천 선물 아이템에 주목해보자.

공간감 넘치는 사운드로 완벽한 몰입을 원하는 이들을 위한 선물, ‘스마트 사운드바 300’

올해는 시끌벅적한 연말 모임 대신 집에서 조용한 온택트 파티를 준비하는 이들이 늘어나면서 선물의 트렌드 또한 ‘온택트(Ontact)’ 관련 제품들로 변화되고 있다. 사회적 거리두기 강화로 비대면 콘서트, 온라인 축제 등을 즐기는 이들이 증가하면서다.

이달 18일 출시된 신제품 보스 스마트 사운드바 300(Bose Smart Soundbar 300)은 특수 설계된 음향 아키텍처를 통해 슬림하고 우아한 디자인의 사운드바를 구현했으며, 4개의 풀레인지 드라이버와 센터 돔 트위터, 콰이어트포트(QuietPort™) 기술을 통해 공간감 있는 사운드와 또렷한 대화 전달력, 그리고 고음역 사운드를 살리면서도 부드럽고 풍부한 저음을 제공한다. 때문에 집안에서 영화나 음악 감상, 축구나 농구 등과 같은 경기 및 게임을 즐길때도 풍성하고 몰입감 넘치는 사운드를 느낄 수 있어 마치 영화관이나 경기 현장에 와있는 것 같은 경험을 할 수 있다. 한 단계 더 업그레이드된 사운드를 원할 경우, 별도의 옵션으로 보스 베이스 모듈 500, 서라운드 스피커 또는 두 제품을 추가하면 완벽한 홈시어터 시스템으로 웅장한 공간감과 풍성한 저음의 사운드를 즐길 수 있다.

또한, 스마트 사운드바 300은 보스의 심플싱크(SimpleSync™) 기술을 통해 미리 지정한 보스 헤드폰에 연결해 나만의 사운드를 즐기거나, 보스 블루투스 스피커와 연결하여 다른 공간에서도 같은 음악을 동시에 듣는 확장된 홈 오디오를 경험할 수 있다.

인테리어 아이템으로도 손색없는 우아하면서도 콤팩트한 사이즈 덕에 어떤 TV 아래에 놓더라도 완벽하고 조화로운 디자인을 자랑하며, 무선 연결의 손쉬운 설정으로 어디서나 원하는 곳에 배치 가능한 것이 특징이다.

차분하고 조용한 연말을 원하는 이들을 위한 선물, 노이즈 캔슬링 ‘QC 이어버드’

보스 QC 이어버드(Bose QuietComfort® Earbuds) 제품은 완전 무선 이어폰이면서 뛰어난 노이즈 캔슬링 기능을 갖춰 차분하고 조용한 연말을 선물하기에 적합한 제품이다. 세계 최초로 노이즈 캔슬링 헤드폰 기술을 개발한 보스만의 독자 기술 시스템을 적용해 완벽한 노이즈 캔슬링 경험을 제공한다. 0부터 10까지 총 11단계의 노이즈 캔슬링 기능을 제공하며, 즐겨찾기 기능을 통해 사용자가 원하는 대로 3가지 노이즈 캔슬링의 수준을 조절해 상황에 따라 주변 환경을 적절히 인지할 수 있다.

집에서 온라인 콘서트를 감상할 때는 10단계로 올려 주변 소음을 모두 차단한 채 풍성한 사운드의 콘서트에만 집중할 수 있으며, 볼륨을 높이거나 낮춰도 보스만의 볼륨 최적화 액티브 EQ 기술이 자동으로 저음과 고음이 살아나도록 조절해 한결같이 균형 잡힌 사운드를 감상할 수 있다. 영화나 동영상을 감상할 때도 마찬가지다. 소음은 차단해 주고 대화를 잡음 없이 깨끗하게 전달해 주기 때문에 한층 또렷한 대사 전달력을 느낄 수 있다.

한편, 보스(BOSE)는 보스 제품을 선물로 고려하고 있는 소비자들을 위해 제품 구매 시 보다 합리적인 가격으로 만나볼 수 있도록 오프라인 매장 및 온라인 몰에서 연말 프로모션을 진행하고 있다.

