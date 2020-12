브랜드 프리미엄 누리는 생활형숙박시설 ‘속초자이엘라’

생활형숙박시설에서도 브랜드에 대한 관심이 커지고 있다. 주로 임대를 통해 수익을 얻는 구조인 만큼 인지도 면에서 임차인들의 관심을 끌 수 있는 브랜드의 영향력이 중요해지고 있는 것이다.

실제로 브랜드 생활형숙박시설이 분양시장을 휩쓸고 있다. 지난 8월 경기도 안양시에 분양한 ‘평촌 푸르지오 센트럴파크’ 생활형숙박시설은 청약 접수 결과 평균 120.84대 1의 높은 경쟁률을 기록한 것으로 전해진다. 지난 9월 인천시 송도국제도시 내 공급된 생활형숙박시설 ‘힐스테이트 송도 스테이에디션’ 역시 평균 107.73대 1의 청약 경쟁률을 보인 바 있다.

브랜드 프리미엄도 높게 붙는다. 경기도 남양주시 별내신도시의 ‘별내역 아이파크 스위트’(2021년 2월 입주 예정) 전용 83㎡는 현재(12월 8일 기준) 7억8,260만원에 분양권 매물이 나와, 분양가(4억8,260만원) 대비 3억원의 프리미엄이 형성됐다. 부산시 해운대구의 ‘해운대 엘시티 더 레지던스’(2019년 11월 입주)는 전용 113㎡의 호가가 18억원으로, 분양가(14억4,300만원)보다 4억원 가량 올랐다.

이 같은 브랜드 생활형숙박시설의 인기 요인으로는 브랜드를 갖출 만큼 규모 있는 건설사가 시공하는 만큼 사업 안정성이 높은데다 토지 매입 시 철저한 사전조사로 검증된 입지에 선보인다는 점을 들 수 있다. 여기에 아직까지 브랜드 생활형숙박시설이 드물어 희소가치가 높은 것도 장점으로 손꼽힌다.

업계 관계자는 “브랜드 생활형숙박시설은 희소가치가 높고 인지도가 겸비된 만큼 지역 랜드마크로 자리잡을 수 있어 투자자들의 관심이 높다”며 “특히 최근 잇따르는 부동산 규제로 아파트는 물론 오피스텔 투자도 어려워진 상황 속에서 브랜드 프리미엄을 갖춘 생활형숙박시설이 그 대안이 될 수 있을 것”이라고 설명했다.

이러한 가운데 강원도 속초시에 공급되는 브랜드 생활형숙박시설이 투자자들의 관심을 끌고 있다. GS건설의 자회사인 자이S&D가 강원도 속초시 중앙동 일원에 분양하는 ‘속초자이엘라’가 그 주인공이다. GS건설의 아파트 브랜드 ‘자이(Xi)’에 찬란하게 빛나는 뜻의 ‘엘라(ella)’를 결합한 명품 브랜드로 선보이는 이 단지는 지하 4층~지상 25층, 1개동, 전용면적 23~34㎡ 총 432실 규모로 이뤄진다.

단지는 입지 상으로 속초 시내 중심에 위치하고 있어 인프라 이용이 편리하다. 속초시청, 속초우체국, 하나로마트(속초중앙시장점), 속초로데오거리, 이마트(속초점), 메가박스(속초점) 등 다양한 편의시설을 비롯해 강원도청 산하의 속초의료원 등 대형 의료시설도 주변으로 위치해 있다. 속초시외버스터미널과 속초고속버스터미널도 가깝다.

주변으로 다양한 관광 인프라가 자리하고 있어 관광객 수요 확보에 대한 기대감도 높다. 단지에서 속초시의 주요 관광지인 속초관광수산시장, 아바이마을, 청호해수욕장, 갯배 선착장 등까지 도보로 이동할 수 있으며 이 밖에 영금정, 청초호수공원, 영랑호수공원, 설악산국립공원 등도 가깝다.

광역도로망도 잘 갖춰져 있다. 단지와 인접한 동해대로(구 7번 국도)를 통해 고성군, 양양군 등 인근 지역으로 이동이 수월하고 삼척과 속초를 잇는 동해고속도로도 빠르게 진입할 수 있다. 또한 2017년 서울~양양고속도로 전구간이 개통되면서 서울까지 2시간대 이동이 가능해졌으며 인천까지 연결되는 영동고속도로 이용도 용이하다.

더불어 단지가 해안가와 인접해 있는데다 주변으로 높은 건물도 없어 탁 트인 조망 확보가 가능하다. 타입에 따라 동해바다, 설악산 등 자연경관을 내려다볼 수 있는 우수한 조망권을 갖추고 있으며 호실 내부의 개방감도 덩달아 높아지는 효과까지 누릴 수 있다. 특히 단지에서 바다까지 직선으로 약 50m 거리로, 바다 조망권이 우수한 것이 특징이다. 단지 최상층부에는 바다가 한 눈에 내려다 보이는 옥상정원도 마련된다.

자이엘라 브랜드답게 다양한 시스템도 적용된다. 원격검침시스템을 비롯해 디지털 도어락, 실별 온도조절기, 세대환기시스템, 비례제어 난방시스템 등이 적용돼 편리한 생활을 누릴 수 있다. 지하주차장에는 차량번호인식 주차관제, LED조명 제어시스템, 전기차 충전 설비 등이 설치되며 고화질 CCTV, 승강기 방범 핸드레일, 2ㆍ3층 적외선 감지기 등으로 주거안전성도 한층 높였다.

