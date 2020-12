(주)이즈프로브, 중소벤처기업부 장관상 수상

창업 활성화와 벤처·중소기업 발전에 기여한 공로로

스마트 헬스케어 브랜드 붐케어(BOOMCARE)를 운영하고 있는 (주)이즈프로브는 지난 7일 '2020 창업보육센터 발전 유공 포상'에서 창업 활성화와 벤처·중소기업의 발전에기여한 공로로 중소벤처기업부 장관상을 수상했다고 18일 밝혔다.

(주)이즈프로브는 블루투스가 내장되어 스마트폰 연동이 가능한 붐케어 피부 적외선 체온계(BC-03)을 개발하여 국내에서 생산 및 판매를 하고, 온습도계와 가정용 저울 등 육아 관련 제품을 판매하는 기업으로 최근 코로나 19 사태가 장기화됨에 따라 붐케어의 주력상품인 피부적외선체온계 BC-03의 생산량을 대폭 늘려 코로나 방역에 힘쓰고 있다.

(주)이즈프로브의 신광일 대표는 지난 15일 ‘2020년 메디컬 ICT융합센터 온라인 성과보고회’에서 부산 의료산업 육성?발전을 위해 기여한 공로로 ‘부산광역시장 표창장’ 수상자로 선정됨과 동시에 다시 한번 중소벤처기업부 장관상을 수상하게 되었다.

신광일 (주)이즈프로브 대표는 “앞으로도 의료산업 및 육아 용품 산업분야의 육성과 기술력 발전에 적극적으로 노력하겠다”며 아울러 “창업 활성화를 위해 지속적으로 책임과 역할을 다할 것”이라고 말했다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr