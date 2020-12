전남교육청노조, 민주노총 가입 ‘성공’

민주노총 가입, 조합원 투표 89.75% 찬성

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청공무원노동조합(전남교육노조)이 대한민국공무원노동조합총연맹을 탈퇴하고 민주노총 산하 전국공무원노동조합으로 조직을 옮긴다.

17일 전남교육노조에 따르면 노조는 지난 14일부터 17일까지 조합원 총회를 개최하고 연합단체탈퇴 및 조직형태 변경안을 가결했다. 이번 총회는 전남교육노조가 현재 가입 중인 대한민국공무원노동조합총연맹을 탈퇴하고 민주노총 산하 전국공무원노동조합 전남교육청 지부가 되는 조직의 형태를 변경하는 안에 대해 조합원 총투표 형식으로 개최했다.

투표는 유효투표율 2443명에서 89.75% 찬성, 10.25% 반대의 결과가 나와 가결됐다. 노동조합 및 노동관계조정법에서 조직형태 변경은 재적조합원 과반수 출석과 출석조합원의 3분의 2 이상 찬성을 규정하고 있다.

노조 측 핵심 관계자는 “다수의 조합원들이 조직변경 투표에 찬성한 것은 전남 교직원 내부에서 일반직들이 처한 상대적 박탈감이 주요한 동기다”고 분석했다.

전남교육노조는 민주노총 산하 14만 전국공무원노동조합 소속 지부로 변경하고 전남지역 노동자 농민 시민사회와 다양한 소통으로 조직력을 향상시킬 방침이다.

박현숙 위원장은 “지난 선거에서 약속한 조직변경을 성공할 수 있게 단결해준 조합원들에 감사드린다”며 “더 크고 든든한 울타리가 되는 노동조합을 만드는데 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.

이어 “그동안 교육노동조합은 지역사회와 교류하지 못하고, 세력을 넓혀 가는데 한계가 있었다”며 “민주노총 소속으로 지역 시민단체들과 전남교육에 관련된 문제 해결을 위해 지역사회 속에서 역할을 다할 것이다”고 덧붙였다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr