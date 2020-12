"화상 입은 아이, 어떡해요"…확진 아버지 사연에 도움 손길 이어져

아이 '밀접 접촉자'로 입원 거부…사연 접한 의사, 방문 치료

[아시아경제 김봉주 기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) '밀접접촉자'라는 이유로 여러 병원에서 입원을 거부당했던 화상을 입은 아이가, 뒤늦게 한 병원 의사로부터 치료받게 됐다는 사연이 전해졌다.

인터넷 커뮤니티 보배드림에는 지난 15일 '도와주세요. 애가 화상을 입었습니다'라는 제목으로 글이 올라왔다.

코로나19 확진자라고 소개한 글쓴이는 "이날 오후 아이가 라면을 쏟아 화상을 입었다"면서 "하지만 밀접접촉자라는 이유로 응급조치만 받고 집으로 돌아왔다"고 밝혔다.

그러면서 "2도 화상으로 입원치료가 필요하다는 소견을 받았지만 자가격리 중이라 아무도 받아주는 곳이 없다. 외래라도 알아보는데 아무도 안 받아준다"며 "정말 힘들다"고 토로했다.

이후 회원들은 댓글을 통해 글쓴이와 아이를 걱정하는 한편, 정보를 공유했다.

자신을 외과 전문의라고 소개한 한 회원은 "퇴근 후 찾아뵙고 치료해 드릴 수 있을 것 같다"고 적었다.

직접 한 병원에 전화를 걸어 치료 가능 여부 등을 확인한 회원도 있었다.

글 게재 이튿날인 지난 16일 글쓴이는 다시 글을 올려 "성남 분당구에서 화상전문병원 원장님께서 오셔서 보건소 직원분들과 함께 아이 상처를 치료해주셨다. 눈물이 날 만큼 감사하다"고 밝혔다.

글쓴이는 "성남시의료원에서 통원치료해주겠다고 해서 낮에 진료받고 현재 집에 돌아왔다고 한다"면서 "도움의 손길을 주셔서 감사하다. 구로성심병원 전문의분도 따로 연락주셔서 정말 감사드린다"고 말했다.

글에는 "다행이다" "의사와 직원분들 복 받으세요" "너무 고마운 분들이다" 등의 따뜻한 댓글이 이어졌다.

