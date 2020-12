"헌금 못 채우면 매질" 성착취 목사의 또 다른 만행…'사채빚'까지 진 신도들

[아시아경제 김봉주 기자] 아이들을 돌보면서 20년 가까이 지속적으로 성착취를 저지른 목사와 관련해, 목사 일가가 소유한 거액의 재산이 논란이다.

17일 JTBC는 2000년 경기도 안산 한 건물의 지하에서 영세한 개척교회로 시작한 한 목사가 현재 보유한 부동산만 80억 원대로 추정된다며 급속히 재산을 불린 배경에 의문이 제기된다고 보도했다.

목사의 자택 앞에는 대통령 등 국가 원수급이 타는 벤츠 S600 리무진 모델이 세워져 있었다. 바로 옆에는 1988년 롤스로이스사에서 전 세계 16대만 생산한 리무진이 주차돼 있었다.

목사의 집 안에는 명품 시계를 따로 보관한 진열장이 있었는데 시계 정품 가격으로 따지면 수억 원이 넘는 것으로 추정됐다.

목사는 헌금 외에는 별다른 수입이 없는 상황이었다.

피해자들은 "(목사가) 신도들에게 헌금을 강제로 뜯어 호화 생활을 한 것"이라며 "목사가 매달 3백만 원이 넘는 헌금을 강요했다"고 주장했다.

피해자들 일부는 헌금을 내려고 일부는 사채 빚까지 냈는데 할당 금액을 못 채우면 폭행을 당했단 증언까지 나왔다.

피해자들은 할당량을 채우기 위해 재산을 탕진하고 신용불량자가 되기까지 한 것으로 전해졌다.

한 피해자는 "(할당량이) 300만원 하는 사람은 자기 봉급을 다 갖다 넣었다. 맨날 차비도 없이 쩔쩔매고. 맨날 사채업자한테 쫓겼다"고 했다.

이어 "굶기도 하고 맞기도 하고. 먼저 헌금 채우고 그다음에 빚. 파산하면 없애 줬다"면서 "헌금을 못 채우면 매질이 시작됐다"고 말했다. 매질에는 나무막대기, 각목, 야구 배트 등이 사용됐다.

부모 대신 아이를 때리기도 했다는 증언까지 나왔다.

피해자들은 목사 일가가 재산을 불린 과정도 철저히 수사해야 한다고 주장했다.

JTBC는 이와 관련해 목사 측 반론을 듣기 위해 여러 차례 연락했지만 통화할 수 없었다고 전했다.

