진중권 "윤석열 징계, 지시자는 文 대통령인 것 다 안다"

"추미애 장관은 꼭두각시, 토사구팽 예정돼 있었다" 주장

[아시아경제 임주형 기자] 진중권 전 동양대 교수는 17일 문재인 대통령이 윤석열 검찰총장에 대한 '정직 2개월' 징계 처분을 재가한 것을 두고 "지시자는 대통령이라는 거 국민이 다 안다"라고 주장했다.

진 전 교수는 이날 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "재가는 대통령이 했다. 추미애 법무부 장관은 꼭두각시"라며 이 같이 말했다.

이어 "대통령, 무서운 분이다"라며 "또 다시 추미애 뒤로 숨지 말고 그 무서움을 당당히 보여달라"고 촉구했다.

진 전 교수는 이날 올린 또 다른 글에서 추미애 법무부 장관이 사의를 표명한 것을 두고 "살수(殺手)는 그 일을 거행하는 순간 효용이 끝나는 것"이라며 "'토사구팽'은 예정되어 있었다"라고 주장하기도 했다.

이어 "그 일을 시킨 사람들도 그의 손에 묻은 피가 자신들에게 옮겨 묻는 것을 원하지 않는다"며 "그러니 '팽'은 예정돼 있었던 것"이라고 설명했다.

그러면서 "그런데 토끼가 안 죽었다. 개만 죽게된 것"이라며 "거사를 위한 예비작업에서 3전 3패를 하는 바람에, 겨우 뒷다리만 물었다가 다시 놔주어야 했던 것"이라고 했다.

진 전 교수는 "하지만 청와대가 개를 풀어 토끼를 죽이려 한다는 소문이 나버렸다"며 "그러니 대통령이 '그 책임은 네가 다 짊어지고 이쯤에서 물러나라'라고 한 것"이라며 "(추 장관 사퇴는) 사안을 추미애와 윤석열의 개인적 갈등으로 바꿔놓고 '추가 물러났으니 윤도 물러나라'라고 압박하려는 것"이라고 주장했다.

앞서 문 대통령은 전날(16일) 윤 총장의 '정직 2개월' 징계 처분을 재가했다. 또 추 장관은 이날 법무부 검사징계위원회의 징계 처분 결정 내용을 보고한 직후 문 대통령에게 사의를 표명했다.

정만호 청와대 국민소통수석은 이날 오후 브리핑에서 문 대통령이 "검찰총장 징계라는 초유의 사태에 이르게 된 데 대해 임명권자로서 무겁게 받아들인다. 국민들께 매우 송구하다"며 "검찰이 바로 서는 계기가 되길 바라고, 검찰총장에 대한 혼란을 일단락 짓고 검찰과 법무부의 새로운 출발을 기대한다"고 밝혔다고 전했다.

추 장관은 사의 표명 이후 자신의 페이스북에 올린 글에서 "산산조각 나더라도 공명정대한 세상을 향한 꿈이었다"고 소회를 밝혔다.

한편 윤 총장 측은 징계 처분에 불복, 이에 대한 집행정지 신청·처분취소 소송을 제기할 계획이다.

윤 총장 법률대리인인 이완규 변호사는 17일 낸 입장문에서 "오늘 중 서울행정법원에 소송장을 접수할 계획"이라며 "일과시간 중 접수는 어려워 일과 시간 이후에 전자소송으로 제출할 것"이라고 밝혔다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr