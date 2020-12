신성델타테크 구자천 회장 … 제4대 창원상공회의소 회장 당선

"줄탁동시, 소통과 상생의 가치로 여기고 이끌어가겠다"

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원상공회의소가 17일 제4대 회장에 구자천 신성델타테크 회장을 선출했다.

구자천 신성델타테크 회장과 최재호 무학 회장이 입후보한 가운데 최재호 회장이 총회 당일 사퇴함에 따라 구자천 회장이 경선 없이 선출됐다.

이날 총회에는 창원상공회의소 의원 120명 중 77명이 참석했다.

구 회장은 당선 소감에서 "창원상공회의소를 이끌어갈 방향성을 이야기함에 있어 가장 적절한 한자 성어로 줄탁동시를 떠올렸다"며 "지역 상공인은 물론 지자체, 시민단체 등과의 교류 및 협력을 강화할 것이며, 지역기업들이 수도권에 비해 차별받고 불이익받지 않도록 하겠다"고 밝혔다.

구 회장의 임기는 올해 12월 20일부터 2023년 12월 19일까지 3년간이며 한 차례 연임할 수 있다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr