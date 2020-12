이노레드, 대한민국광고대상 2관왕 수상

한국인삼공사 정관장 마음책 캠페인 ‘금상’, 빙그레 바나나맛우유 유튜브 채널 ‘동상’ 수상

10년 연속 수상, 총 21개 본상 수상



디지털 광고회사 이노레드는 이번 ‘2020 대한민국광고대상’에서 금상과 동상 2관왕을 수상했다고 밝혔다.

올해 27회째를 맞는 대한민국광고대상은 한국광고총연합회가 주최하는 국내 최고 권위의 광고 시상식으로 올해는 약 2,700여 점의 작품들이 출품됐다. 현업 광고인, 학계 교수, 산업별 브랜드 책임자들을 중심으로 구성된 심사위원단이 크리에이티브, 작품의 완성도, 브랜드와의 관련성, 메시지 전달성, 사회 반영적 표현성 등을 기준으로 수상작을 선정했다.

커뮤니케이션디자인 부문에서 금상을 수상한 한국인삼공사의 ‘정관장 마음책 캠페인’은 추석특수기를 맞이해 제작되었다. 부모와 자녀 간의 생각을 공유할 수 있는 문답책 형식의 ‘정관장 마음책’을 제작했고, 캠페인 영상은 900만 조회수를 기록했다. 마음책을 실제 받을 수 있는 이벤트에는 7만명 이상이 응모하였고, 캠페인 결과 전년대비 120%의 매출 상승에 기여했다.

빙그레 ‘안녕단지’ 유튜브 채널은 올해 신설된 소셜커뮤니케이션 부문에서 동상을 수상했다. 바나나맛우유의 공식 유튜브 채널인 안녕단지는 지난해 3월 처음 개설되어 브랜드의 유튜브 채널 시대를 선도했다. 웹드라마, 소비자 참여형 콘텐츠 등 새로운 콘텐츠를 지속적으로 시도하고 팬들과의 꾸준한 소통으로 MZ세대에게 46년된 장수 브랜드의 이미지를 젊고 트렌디하게 자리매김 하고 있다.

이노레드 박현우 대표는 “국내에서 가장 권위 있는 대한민국광고대상에서 첫 출품을 시작한 지난 2011년부터 10년 연속 본상 수상을 한 것에 큰 의미를 둘 수 있다.”며 수상의 기쁨을 전했다.

한편 이노레드는 대한민국광고대상 이외에도 세계 3대광고제인 칸 국제광고제, 뉴욕페스티벌, 클리오 어워드를 비롯해 국내외 유수의 광고제에서 약 200개의 본상을 수상하고 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr