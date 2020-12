글로벌 홈 헬스케어 전문기업 세라젬(CERAGEM)은 이경수 전략사업총괄 상무를 전략사업 대표로 승진 발령했다.

이경수 전략사업 대표는 세라젬 본사 및 해외법인 근무 경험을 통해 국내 전략사업을 이끌고 있는 이론과 실전경험을 갖춘 마케팅 전문가이다.

세라젬은 급변하는 대내외 경영 환경에 민첩하게 대응하고, 업계 생태계를 주도할 리더십을 확보하고자 검증된 리더를 전략사업부의 대표로 배치해, 책임 경영체제를 강화했다고 밝혔다.

