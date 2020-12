독한 에듀윌 경찰 서면학원 “부산 경찰공무원은 여기서 합격할 수 있습니다”

2020 한국브랜드만족지수 경찰공무원 교육 1위, 종합교육기업 에듀윌(대표 박명규) 경찰은 전국 다섯 개의 지역에서 독한 에듀윌 경찰학원을 운영하면서 경찰공무원들의 합격을 지원하고 있다.

특히, 에듀윌 직영학원은 사업주가 따로 있는 가맹학원과 달리 본사에서 직접 운영하면서 전국 모든 학원에서 에듀윌의 노하우가 담긴 동일한 합격 콘텐츠와 학습환경, 서비스 등을 제공하고 있다.

에듀윌 경찰 직영학원은 오랜시간 학원에서 지내는 수험생들을 위해 고성능 영상, 음향장비를 장착한 넓은 강의실, 자유롭게 공부할 수 있는 라이브클래스 학습실, 실제 경찰공무원 시험에서 사용하는 측정 센서를 완비한 체력단력실 등 성적향상을 위한 쾌적한 학습공간을 제공하고 있다.

또한, 개인 사물함, 정수기, 냉장고, 전자레인지, 공용PC 충전기, 프린터 등 학생들이 공부에만 전념할 수 있도록 학습시설과 편의시설을 갖추고 있다.

독한 에듀윌 경찰 서면학원 역시 본사가 직접 관리하는 직영학원으로 최신 시설과 쾌적한 학습 환경을 갖추고 있다. 특히, 부산 지하철 2호선 전포역과 인접하여 부산지역 경찰공무원 수험생들의 접근성이 좋다.

독한 에듀윌 경찰 서면학원에서는 형법, 형사소송법, 한국사, 영어, 경찰학개론 등 업계 최고의 명품 교수진들이 학습을 진행하며, ‘2021 평생패스’, ‘2021 단기합격반’ 등으로 구성된 합격 커리큘럼을 제공하고 있다.

또한, 독한 에듀윌 경찰 서면학원에서는 독한 에듀윌 합격 시스템 ‘아케르’를 통해 수험생의 합격을 응원한다. 본 프로그램은 모든 수강생이 1년 안에 반드시 합격 할 수 있도록 학습은 물론, 환경, 멘탈까지 독하게 관리하는 필승합격 프로그램으로 에듀윌 경찰만의 차별화된 콘텐츠다.

이 밖에도 독한 에듀윌 경찰 서면학원에서는 교수진의 1:1 학습상담을 받을 수 있으며, 전문 상담 튜터의 학습코칭과 365일 1:1 맞춤 설명회를 통해 개인별 최적의 합격 솔루션을 제시받을 수 있다. 특히, 공시생들은 시험안내부터 수험전략 맞춤설계, 커리큘럼 제시, 수험 고민 등 수험생이 원하는 시간에 맞춰 1:1로 상담이 가능하다. 보다 자세한 사항은 에듀윌 공식 홈페이지 또는 독한 에듀윌 경찰 서면학원에 문의 가능하다.

독한 에듀윌 경찰 직영학원은 부산 서면학원 외에도 서울 노량진, 노원, 인천 부평, 대전 등 5개 지역에서 에듀윌 경찰 직영학원을 운영하고 있으며, 모두 지하철역과 인접하여 수험생들의 접근성이 용이하며, 동일한 합격 시스템과 학습환경을 제공해 수험생들 사이에서 호평받고 있다.

한편, 에듀윌은 세 번의 대통령상 수상을 비롯, 정부기관상 13관왕에 빛나는 종합교육기업이다. 한국리서치 공무원 선호도, 인지도 조사 결과 1위에 올랐으며, 한국의 기네스북 KRI 한국기록원에 공인중개사 최다 합격자 배출 기록을 세 번 공식 인증받았다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr