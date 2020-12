TS트릴리온, 청소년샴푸 ‘TS GD샴푸’ 체험 이벤트 실시 예정

국민샴푸 ‘TS샴푸’를 제조 판매하는 TS트릴리온(대표 장기영)이 ‘TS GD샴푸’ 체험단 모집에 나섰다. 이번 체험단은 ‘청소년샴푸’, ‘사춘기샴푸’로 인기를 얻고 있는 ‘TS GD샴푸’를 직접 체험해볼 수 있는 기회를 제공하고자 마련됐다.

체험단 이벤트는 TS트릴리온 공식 온라인몰과 탈모닷컴을 통해 진행된다. ‘TS GD샴푸’ 체험을 희망하는 소비자는 TS트릴리온 공식 온라인몰 내 TS 플러스 멤버십 페이지 또는 탈모닷컴 체험단 게시판을 확인한 후 18일(금)부터 24일(목)까지 신청하면 된다. 중복 지원은 받지 않으며, 신청자 가운데 100명을 추첨해 ‘TS GD샴푸(400ml)’ 1개를 증정할 예정이다.

당첨자는 오는 12월 28일(월) 발표하며 더욱 자세한 내용은 TS트릴리온 공식 온라인몰 및 탈모닷컴에서 확인할 수 있다.

‘TS GD샴푸’의 ‘GD’는 고딩의 줄임말로 중, 고등학생인 청소년을 위한 제품이다. 우수한 제품력을 바탕으로 지난 11월 출시 직후부터 온라인에서 입소문이 나며 고객들에게 좋은 반응을 얻고 있다. 알러젠 프리의 3가지 향료를 배합한 프루티향이 사춘기 청소년의 정수리 냄새를 케어하고 11가지 식물 유래 성분이 산뜻한 마무리감을 부여한다. 3가지 식물성 추출물(감추출물, 동백나무잎추출물, 캐롭열매추출물)을 건조, 발효, 숙성하는 과정에서 생성된 특허 성분이 두피와 모발 건강에 도움을 준다. 합성 계면활성제가 아닌 코코넛에서 유래한 식물 유래 계면활성제를 함유하였으며 SLS, SLES, 실리콘 등 걱정 성분 5가지를 배제하여 안심하고 사용할 수 있다.

인체적용시험으로 ▲비듬 개선 효과에 도움 ▲비듬 지수 개선에 도움(전문가 육안 평가) ▲채취 비듬 중량 감소에 도움 ▲두피 가려움증 개선에 도움(시험자 주관적 평가)에 관한 효능을 입증하였고 피부 안전성(저자극) 테스트도 완료하였다. 특히 ‘TS GD샴푸’ 사용 후 전반적인 사용감 만족도를 조사한 결과 ▲제품 사용에 대한 만족도 ▲두피 각질(비듬) 개선 ▲사용 후 느껴지는 모발 부드러움의 정도 항목에서 조사 인원 전원이 ‘만족한다’고 답하여 100%의 높은 만족도를 기록하였다.

TS트릴리온 장기영 대표는 “겨울철은 큰 실내외 온도차로 피지 분비가 활발해져 정수리 냄새가 심해질 수 있다. ‘TS GD샴푸’는 사춘기 청소년을 위한 제품이지만 지성 두피인 분들께도 추천한다. 이번 체험단 이벤트를 통하여 아직 ’TS GD샴푸’를 사용해보지 못한 고객님께도 제품을 직접 체험할 수 있는 기회를 제공하게 되어 기쁘다. ’TS GD샴푸’ 체험단 이벤트로 조금 더 따뜻한 크리스마스와 연말이 되시길 바란다”라고 전하였다.

한편, TS트릴리온은 ‘Trust TS’ 슬로건 아래 신뢰(Trust)를 핵심 키워드로 1,000만 탈모인들이 더 이상 탈모 때문에 고민하지 않길 바라는 숭고한 마음과 염원을 담은 대표 브랜드 ‘TS샴푸’와 이윤을 추구하기 보다 국민 건강을 최우선 목표로 최대한 낮은 가격에 선보이는 ‘TS마스크’를 비롯하여 헤어 케어, 기능성 화장품, 헬스&리빙 및 건강기능식품 시장에 소비자가 안심하고 사용할 수 있는 다양한 제품을 선보이며 건강생활 전문 브랜드로 자리매김하고 있다.

